Afean a Óscar Puente que llevara deportivas en el Congreso y él termina sacando a relucir al rey

El diputado del PSOE Óscar Puente ha celebrado este martes que se cumpliera una semana de su intervención en el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso y el gran aumento de seguidores en Twitter de golpe que ha vivido en los últimos días.

"Una semanita ha pasado de este momento. Al bajar las escaleras tenía 68.908 seguidores en esta red. Hoy 89.000. Entré en tuiter en noviembre de 2010. 13 años para alcanzar 68.000 seguidores. 7 días para sumar 20.000 más", ha escrito junto a una fotografía en la que descendía los escalones del Hemiciclo.

En los comentarios, una usuaria le ha afeado que aquel día, en el que iba ataviado con traje, llevara unas deportivas: "¿Hay que hacer una colecta para comprarte unos zapatos y que vayas vestido como corresponde? En el Mercedes de 173.000€ igual queda bien ir de sport, pero el Congreso es otro tema".

Puente no ha tardado en responder con un mensaje que está despertando multitud de reacciones:

"Hola querida. Son Yuccs. Las estrenaba ese día. Son 100% sostenibles. Lana Merino. Piel de uva. Fabricadas en España. No he calzado jamás nada más cómodo. Me cautivaron cuando se las vi a su Majestad, el Rey Felipe VI, al que seguro admiras tanto como yo. Saludos", escribió el diputado, que adjuntó imágenes del modelo y del monarca con ellas puestas.

El exalcalde de Valladolid no ha eludido la pregunta de otro seguidor, que quiso saber cuánto le costaron las zapatillas. "119 euros", respondió.