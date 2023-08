Muere el actor de 'This Is Us', Ron Cephas Jones, a los 66 años

Uno de los rostros más destacados de la popular serie This Is Us, Ron Cephas Jones, ha muerto a los 66 años a causa de los graves problemas pulmonares que llevaba sufriendo desde hace tiempo.

El actor, galardonado con dos premios Emmy como mejor actor invitado por su participación en el drama familiar, se sometió en 2020 a un doble trasplante de pulmón.

El intérprete tuvo una enfermedad pulmonar obstructiva y llegó a estar ingresado durante dos meses en el hospital de Los Ángeles.

Uno de los que interpretaba a sus hijos en la serie, Sterling K. Brown, que asumió el papel de William Hill, se ha despedido de él con una publicación de Instagram.

"Una de las personas más maravillosas que el mundo haya conocido nunca ya no está entre nosotros. Ron Cephas Jones ha muerto, y el mundo es algo menos brillante", ha asegurado en redes sociales.

Otra de las actrices, Mandy Moore también se ha despedido de él desde las redes sociales: "Conocer y trabajar con Ron durante el emocionante viaje que fue This Is Us fue un gran regalo. Era absolutamente mágico como ser humano y artista".