Anabel Alonso responde a qué le parece el 'me gusta la fruta' con un mensaje muy directo a Ayuso

La actriz Anabel Alonso ha ofrecido una entrevista publicada este viernes en elDiario.es en la que ha sido preguntada por el 'me gusta la fruta' que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha usado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En ella, la intérprete ha hablado de algunos de los temas de actualidad, como sus respuestas habituales en redes sociales. "En las redes tú dices buenos días, y te encuentras con un 'buenos días para ti, subvencionada de mierda", ha señalado.

"Es un ecosistema donde a través del anonimato se llena todo de basura, de bulos, de mentiras e insultos. En cambio, yo doy la cara y nunca he sido irrespetuosa, puedo ser irónica, tener retranca, soltar chistes, pero el insulto gratuito…", ha asegurado.

Anabel Alonso ha sido preguntada por el 'me gusta la fruta' de Ayuso y no ha dudado en dejar una respuesta que no gustará nada a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Creo que te gusta más el chorizo. O, más finamente, como le dice Sempronio a Calisto en la obra: '¿Escociote? Lee los historiales, estudia los filósofos, mira los poetas", ha criticado.

Pero la cosa no ha quedado ahí y Anabel Alonso ha querido cerrar su réplica con una recomendación clarísima para la líder madrileña. "Lee Ayuso, lee y deja de actuar como una niña pequeña", ha sentenciado.