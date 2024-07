Adiós a dar besitos a tu bebé: las terribles consecuencias de dejar que mimen demasiado a tu criatura

Los bebés recién nacidos son seres muy frágiles y delicados, ya que no tienen el sistema inmune aún desarrollado y cualquier enfermedad o molestia que para un adulto no supone ningún riesgo, para los pequeños recién nacidos puede significar más que un susto.

Cuando llega un reción nacido es natural que los familiares y amigos se apresuren en querer ir a ver y conocer al pequeño. Pero estas visitas tan tempranas no son necesarias, según destaca el medio SerPadres.es.

En primer lugar, la madre está tan cansada que atender a las visitas no será precisamente una de sus prioridades ni lo que más le apetezca ni en el hospital ni al poco de llegar a casa con el nuevo miembro de la familia. Segundo, es importante dejar a la familia adaptarse a la nueva situación, lo que no suele ser fácil. Y lo más relevante, el bebé no necesita que haya virus o gérmenes a su alrededor.

Por este motivo, aunque los besos son una muestra de afecto muy presente en nuestra sociedad, cuando se trata de recién nacidos el mismo medio destaca que la mejor opción es esperar.

Si una persona está sana y tiene las manos bien lavadas no tiene por qué haber riesgos, pero si se tiene alguna infección, enfermedad o virus, el riesgo para el bebé puede ser incluso mortal.