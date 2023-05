El peligroso y prohibido componente en la alimentación aparece en el ibuprofeno más consumido

Universal Images Group via Getty

Cada vez la población está mas concienciada contra los aditivos de los alimentos y por ello las empresas de alimentación, a su vez, está intentando sacar más aditivos de los productos que llevamos años consumiendo sin conocer sus consecuencias.

Pero poco nos fijamos en los aditivos que llevan los medicamentos. Y hay medicamentos de uso frecuente con aditivos peligrosos, incluso con aditivos que recientemente se han retirado de los alimentos. Es el caso del dióxido de titanio, que en el prospecto aparece como (E171).

Fuera de los alimentos desde 2022

Este aditivo es considerado como peligroso y prueba de ello que es la Unión Europea lo prohibió en los alimentos en 2022, pero en la actualidad aparece en una de las cajas de ibuprofenos de mayor consumo en España. Es el caso del Espididol, cuyo principio activo es ibuprofeno-arginina. Este común medicamento está recubierto del dióxido de titanio y la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) advirtió meses antes de su prohibición que resulta peligroso. Se usaba como blanqueante y opacitante en golosinas, chocolate, galletas y chicles, además de en varios alimentos.

Posibles efectos cancerígenos

La EFSA fue clara en su día y convenció a la Comisión Europea porque no había demostración alguna de que el (E171) fuera seguro para los consumidores. De hecho, había muchas incertidumbres. El dióxido de titanio, además, es usado con fines estéticos y no aporta ningún valor nutricional y tampoco aporta una mayor vida útil a los alimentos. Además, Sanidad informó en su día de la posibilidad de que este aditivo genere problemas de genotoxicidad. Es decir, el material genético de las células y por consiguiente no se descarta que pueda tener efectos cancerígenos.