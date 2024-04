Este dietista advierte del riesgo que corres si conviertes la IA en tu nutricionista

Desde la irrupción de distintas plataformas de inteligencia artificial, como es el caso de Chat GPT, algunos usuarios le han sacado partido para facilitarse el día a día y, por ejemplo, pedirle que proponga programas de entrenamiento o menús a partir de los ingredientes que se tienen disponibles.

Algunas personas también han extraído dietas de estos asistentes virtuales, pero como todo lo que tiene que ver con la salud, siempre hay que ir con cuidado, siendo lo preferible consultar a un profesional.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

En este sentido, el dietista Fran Susín ha publicado un vídeo de TikTok en el que cuenta a sus seguidores que se le acercó un chico en el gimnasio para contarle que estaba siguiendo una dieta hecha por Chat GPT con la que pasaba hambre y ansiedad.

"Le expliqué que el problema quizá no estaba en él", cuenta, sino en que la inteligencia artificial no es humana y no sabe "el concepto ni la percepción del hambre".

"No sabe que hay que sustituir unos alimentos por otros para no pasar hambre ni necesidad. Simplemente, cuadra macros y baja cantidad de alimentos a medida que van pasando las semanas para que tú vayas bajando tus niveles de grasa y eso es un error", avisa.

Según Susín, hay que tener otros factores en cuenta, como el momento en el que te encuentras. "Para algo están los profesionales", reflexiona.