Soy técnica en nutrición y te confieso los postres de supermercado que meto en mi cesta de la compra

Aunque no es ideal para llevar una alimentación saludable el consumir alimentos ultraprocesados de forma habitual, en ciertas ocasiones podemos disfrutar de postres que son opciones más saludables dentro de lo que encontramos en el supermercado, según cuenta la técnica en Nutrición y Dietética Ana Luzón. Ahora bien, siempre hay que elegir teniendo en cuenta una serie de pautas, que son las que ella sigue, y que nos cuenta a continuación.

Una primera opción de postre es el yogur griego natural sin azúcar añadido. "El yogur griego sin azúcares añadidos es una excelente fuente de proteínas y grasas saludables", explica esta nutricionista. "Es saciante, versátil y con un buen perfil nutricional. Además, puedes personalizarlo fácilmente con frutas frescas, frutos secos o un toque de miel, evitando los aditivos y azúcares innecesarios que suelen tener otros postres lácteos", aconseja.

En segundo lugar, puedes optar por el chocolate negro, que tenga un mínimo de 85% de cacao. "El chocolate negro con un alto porcentaje de cacao es una opción deliciosa y rica en antioxidantes", afirma Luzón. Una buena noticia para los amantes del chocolate. "Además, tiene menos azúcar que el chocolate convencional y puede saciar antojos con menos cantidad. Su consumo moderado puede incluso beneficiar la salud cardiovascular", explica esta experta en dietética.

También puedes escoger las natillas sabor vainilla +Proteínas Hacendado. Dice Luzón que la razón es que "estas natillas te transportarán quizás a la infancia, como me pasa a mí, por lo que las considero una alternativa práctica para mujeres que buscan equilibrar la indulgencia con la nutrición". Y enumera sus ventajas: "Tienen un alto contenido en proteínas, con 12g de proteínas por unidad; es un postre que puede ayudar a mantener la saciedad y apoyar el mantenimiento de la masa muscular, y tiene bajo contenido en azúcar". Por lo tanto, "a pesar de ser un postre dulce, su perfil nutricional es equilibrado en comparación con otros postres más azucarados, es conveniente y fácil de llevar, así que es ideal para cuando quieres algo rápido y que no requiera preparación", destaca esta experta nutricionista.

Y, en cuarto lugar, otra alternativa de postre es la gelatina sin azúcar. "Ésta es una opción ligera que puede satisfacer el antojo de un postre fresco y bajo en calorías. Además, puede ser enriquecida con frutas para hacerla más completa y nutritiva", explica Ana Luzón.

Así que, ya sabes éstos son algunos de los postres Ana Luzón sí incluye en su cesta de la compra. Aunque, "es importante mantener una alimentación basada en alimentos frescos y naturales, de vez en cuando, disfrutar de estos pequeños placeres puede formar parte de un estilo de vida equilibrado", concluye la dietista.