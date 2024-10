Soy técnica nutricionista y éste es para mí el súperalimento del otoño: la calabaza

Con la llegada del otoño, uno de los alimentos que no puede faltar en tu cocina es la calabaza. Es el consejo de la técnica en Nutrición y Dietética Ana Luzón del que debes tomar buena nota. "Este alimento no solo es versátil y delicioso, sino que también tiene una gran cantidad de beneficios para la salud, lo que lo convierte en el súper alimento por excelencia de esta temporada", explica esta experta.

Pero, ¿por qué la calabaza es tan especial? "Es rica en nutrientes esenciales", responde Luzón. "La calabaza es una excelente fuente de vitaminas A, C, E y antioxidantes como el betacaroteno, que ayudan a proteger la piel y la vista, además de fortalecer el sistema inmunológico, algo fundamental en los meses más fríos", explica.

Tiene la gran ventaja, además, de que tiene pocas calorías pero es capaz de provocarnos mucha saciedad, resalta esta dietista. "A pesar de ser baja en calorías, la calabaza es muy rica en fibra, lo que la convierte en un aliado ideal para mantenernos saciados por más tiempo. Esto es especialmente útil para quienes buscan controlar su peso sin pasar hambre, ya que aporta volumen sin comprometer la calidad nutricional", añade.

Y, además, la calabaza tiene propiedades antiinflamatorias y es protectora del corazón. "Sus antioxidantes y su contenido en potasio ayudan a reducir la inflamación y a mantener bajo control la presión arterial, lo que protege la salud cardiovascular", afirma la nutricionista.

En cuanto a las posibilidades que ofrece a la hora de preparar recetas, Luzón recuerda algunos ejemplos. "Podemos hacer desde cremas, purés, sopas, hasta guisos, panes y postres, la calabaza es un ingrediente increíblemente versátil. Además, su sabor suave y dulce la hace perfecta tanto para platos salados como para opciones más indulgentes sin necesidad de añadir grandes cantidades de azúcar".

En concreto, esta técnica en dietética aporta algunas ideas más para incorporarla en tus comidas de forma sencilla: "Haz una crema de calabaza y jengibre. Es perfecta para calentar el cuerpo y apoyar el sistema inmunológico. También puedes optar por la calabaza asada como guarnición o en con ensaladas. Y las galletas o muffins de calabaza son también una opción dulce y saludable para los antojos otoñales.

En definitiva, concluye Ana Luzón, la calabaza no sólo se adapta a una gran variedad de recetas, sino que su perfil nutricional es perfecto para afrontar el otoño con energía y bienestar. "Así que, si aún no la has incorporado a tu alimentación, este es el momento perfecto para empezar a disfrutar de todos sus beneficios. Nutre tu cuerpo de forma intuitiva y añade un toque otoñal a tus platos con este súper alimento lleno de propiedades. ¡Tu salud te lo agradecerá!", asegura la nutricionista.