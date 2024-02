Un test de saliva de bajo coste, capaz de detectar el cáncer de mama en segundos

Investigadores de la Universidad de Florida (Estados Unidos) y la Universidad Nacional de Taiwán han logrado desarrollar un dispositivo portátil que, a partir de muestras de saliva, es capaz de detectar el cáncer de mama.

Los resultados de un primer ensayo con pacientes se han publicado en la revista Journal of Vacuum Science & Technology y, como recoge la Cadena SER, "detecta este tipo de tumor en apenas 5 segundos a partir de muestras de saliva muy pequeñas y con un coste de 5 euros".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Su bajo coste es debido a que el dispositivo utiliza tiras reactivas de glucosa y porque su "hardware y software" son de código abierto. Además, otra ventaja es que es un dispositivo reutilizable.

"El tiempo de prueba es inferior a cinco segundos por muestra, lo que la hace muy eficiente", ha afirmado el investigador Hsiao-Hsuan Wan, según cita la SER.

Su ventaja frente a otras pruebas diagnósticas como las mamografías o resonancias, es que este sistema de detección no requiere grandes equipamientos, no supone exposición a radiación y no hay que esperar días para obtener resultados.