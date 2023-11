Una creencia popular sobre la zanahoria, desmontada por Pablo Ojeda

Ante la inminente llegada de la navidad, son varios los que ya estarán pensando en el menú de Nochebuena y Nochevieja para toda la familia. Hay que elegir bien los entrantes, el primero, el segundo, pero también en esas guarniciones que le van a dar una alegría a cada uno de los platos.

Más allá de las patatas y las lechugas, una de las que suele aparecer como acompañamiento es la zanahoria. En tiras, en pequeños trozos en una ensalada o quizás como complemento en un buen guiso, este alimento es uno de los clásicos e imprescindibles en una dieta completamente saludable.

"Hay una leyenda urbana que dice que la zanahoria hervida sube el azúcar, como la pasta, ¿es verdad?", ha preguntado la periodista Cristina Pardo esta tarde en Más Vale Tarde al nutricionista Pablo Ojeda. "Me alegra que me lo preguntes", ha respondido al instante el experto para después contestar con un claro no.

"Tiene mucha fibra, por lo que no tenemos que preocuparnos si sube mucho la glucosa en la sangre", ha subrayado Ojeda, quien ha añadido que es muy necesaria dada su alta cantidad de luteína, betacaroteno, antioxidantes y vitamina A.

Y es que, siguiendo con su discurso a favor de la zanahoria en la dieta, ha advertido que "nos tendríamos que preocupar menos de ella y más de las tres bolsas de patatas que me como al mediodía con una cervecita", ha concluido entre risas.