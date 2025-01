Una experta en infecciones desvela lo que más perturba cuando come sushi: "Lo más normal es que no notes el gusano"

El pescado crudo está integrado en la cultura mediterránea. Lo consumimos de distintas formas, como puede ser el boquerón en vinagre. Pero también se estila en muchos hogares cenar algo de sushi. Ahora, la experta en medicina y creadora de contenido en TikTok, @martiumedicina, ha alertado del anisaki.

"Una de las cosas más perturbadoras que aprendí estudiando infecciosas es algo de lo que siempre me acuerdo cuando como sushi", ha comenzado a relatar en el vídeo la experta, que ha apuntado que no tiene por qué ocurrir sólo al tomar sushi, también con "cualquier pescado crudo o marisco crudo mal cocinado te puede ocurrir".

Se trata de la anisakiasis, que es la infección provocada por el anisaki, "que es un tipo de nematodo, un gusano, que viven los pescados", ha precisado. Y, a continuación, ha explicado cuál es el ciclo que sigue este animal.

"Básicamente, hay un huevo a la deriva en el mar", ha empezado a indicar. Y ese huevo, más tarde se transformará en una larva que irá nadando libremente por el mar. Más tarde, se la puede comer un crustáceo, que quedará infectado. Y, si ese crustáceo se lo come otro animal. En esta ocasión, un pescado, por ejemplo, un atún. "Pues ahora es el atún el que está infectado ya por el anisaki", ha apostillado la creadora de contenido.

"Y, ahora, con este atún pueden ocurrir dos cosas", ha proseguido la experta. Por un lado, que se lo coma un mamífero, como una foca o un delfín, y el parásito "aproveche para terminar su ciclo vital y, de nuevo, salgan las heces de estos animales", ha añadido. Y, por el otro, puede suceder que ese atún sea pescado y consumido por un humano.

"¿Qué ocurre si un humano se come ese atún infestado con anisaki?", se ha preguntado la experta en medicina. "Pues lo más frecuente y lo más normal es que no ocurra nada. Te comes el anisaki y luego lo expulsas de manera natural", ha sostenido. Sin embargo, sí puede ver que alguien tenga una infección motivada por la presencia de este gusano. Aunque ha subrayado que "esto ocurre en un pequeño porcentaje de casos".

En caso de que sucediera, "comenzarías a tener vómitos, náuseas, diarrea... posible sangrado, malestar, fiebre... de manera que irías al médico, se te diagnosticaría y se trataría", ha proseguido. "O puede ocurrir una reacción alérgica al anisaki y, como a cualquier otro tipo de reacción alérgica, el cuerpo responde al parásito de manera exagerada y puede tener erupciones cutáneas, angioedema, asfixia, etc", ha añadido.

En cualquier caso, lo habitual es que no pase nada. Y, en esta línea, ha concluido su vídeo: "Lo que yo pienso es que podría estar comiéndomelo y nunca me enteraría".