Tú también tienes amigos verticales, ¿qué significa en el mundo 'swinger'?

La tiktoker Ainoha Serrano, conocida como revolucionsexual, ha aclarado en una de sus publicaciones una duda sobre el mundo liberal y swinger que le planteó un usuario: "¿Qué es amigo vertical?".

"¿A qué llamamos amigos verticales en el mundo liberal? Somos liberales pero no a tiempo completo, os explico: aparte de relacionarnos de esa manera, también tenemos nuestro trabajo, niños en el cole, conocemos gente de toda la vida...", explica en su vídeo.

Como define, "todas esas personas que no son del ambiente liberal son amigos verticales".

"Así nos referimos cuando por ejemplo decimos 'El sábado no podemos quedar porque tenemos una comida con amigos verticales'. Pues quiere decir con amigos que o no saben que somos liberales o, aunque lo sepan, ellos no están en el ambiente", puntualiza.

Por contra, los amigos liberales serían amigos horizontales. "No creo que haya que explicar mucho por qué se llaman horizontales", bromea.