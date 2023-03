Silvia Alonso: "Hay momentos que necesito borrarme Instagram un par de semanas porque me genera inseguridad"

Silvia Alonso (Salamanca, 1989) es uno de esos rostros que a todo el mundo le suena porque todo el mundo ha visto algún trabajo en cine o en televisión. Ha trabajado en Amar es para siempre, en Tierra de Lobos y en La que se avecina, tres de las series más vistas en abierto de España.

En cine ha tocado todos los palos: desde comedia romántica pasando por el thriller hasta llegar a ser perseguida por un bufón asesino por Venecia en Veneciafrenia, de Álex de la Iglesias.

Ahora, la actriz ha formado parte del lanzamiento digital para YouTube del show El Águila-Nidos, ideado por la productora Encofrados Encofrasa para la marca de cerveza. Alonso, que acaba de estrenar la película Eres tú (Netflix), atiende a ElHuffPost al teléfono en una de esas tardes feas de viento en Madrid donde la ciudad, por momentos, parece más Gotham City que la capital de España.

- ¿Estrenar en plataformas es diferente al cine? ¿Hay menos presión?

Tienes otro tipo de presión. La presión directamente de la audiencia como cuando estrenas en televisión. Es la primera vez que estreno en plataforma. Otros proyectos que he hecho luego los han puesto en Netflix pero es la primera vez que estreno una película original en plataforma. Entonces bueno, estoy viendo a ver qué pasa. La reacción de la gente es muy directa y es mundial.

- ¿Cómo ha sido rodar con Alauda Ruiz de Azúa que de hecho acaba de ganar el Goya por Cinco Lobitos?

Súper bien. Ella es muy tranquila. Genera una atmósfera de trabajo muy tranquila. Al mismo tiempo se cubre mucho. Nos pedía repetir las tomas muchas veces para estar segura de todo lo que podía necesitar. Nunca se pone nerviosa, lo hace todo en una atmósfera muy cómoda para todos. Me parece talentosísima. Su primera película nunca dirías que es una primera película y me parece que tiene un punto de vista y está contada con una sensibilidad y rodada de una manera que dices "dios mio, pero esta mujer de dónde ha salido". Con Eres tú había un guión muy divertido pero ella le ha dado un toque personal y una visión personal que me ha gustado mucho cómo ha decidido contar la historia. Me parece muy talentosa y ojalá me llame otra vez para trabajar con ella.

- En estos premios Goya se ha hablado de que por fin hay mujeres en las candidaturas principales.

Por fin se empiezan a contar historias desde punto de vista nuevos, evidentemente.

- ¿Te consideras actriz cómica o en la profesión hoy en día ya no se llevan tanto las etiquetas como antes?

Me gustaría que no hubiese etiquetas, creo que se etiqueta mucho en la profesión todavía. Hay veces que si te han visto en un tipo de papel cuesta que te reclamen para otro tipo de papeles, eso sigue pasando. Estoy muy contenta porque creo que he hecho todo tipo de papeles y sobre todo en los últimos años. Ha habido momentos, sobre todo cuando empecé a trabajar en esto, empecé haciendo drama y no me llamaba nadie para comedia. Después conseguí que me vieran para comedia y todo lo que me llegaba era para comedia y no me veían para drama. Los últimos años años estoy muy contenta porque he hecho drama, he hecho comedia, he hecho terror, thriller, un poco de todo.

"No sé si me veo 10 años en la misma serie. Ahora mismo no me veo pero quién sabe, igual ocurre y estoy agustísimo" Silvia Alonso

- ¿Crees que está cayendo un poco la fiebre por las plataformas? La productora de la serie Nacho, de Atresplayer Premium, dijo en rueda de prensa que le hubiese gustado que se emitiese en abierto.

No sé qué funcionamiento tienen los productos en las plataformas y en abierto. Hay muchos proyectos que se hicieron para la televisión en abierto que luego en una plataforma han funcionado porque tienen la calidad suficiente. El hecho de que un proyecto esté producido por una plataforma no tiene porque avalarlo. Puede ser un proyecto increíble, puede tener mucha calidad pero no tiene porque ser así, no tiene porque avalar que ese proyecto sea de más calidad que uno que se piensa para la televisión en abierto.

En abierto se han hecho cosas muy válidas y muy interesantes. Claro, en abierto también se han hecho, igual que en las plataformas, productos para toda la familia que al final es como un mejunje que dices bueno... esto es como las personas, no puedes gustar a todo el mundo porque cuando se intenta gustar a todo el mundo queda una cosa más indefinida y más familiar. Te estoy metiendo una chapa...

- Has trabajado en series muy vistas como Amar es para siempre y La que se avecina, ¿crees que este tipo de contenido masivo y popular se desprecia en España?

No lo creo. Supongo que hay gente a la que no le guste y gente a la que le gusta mucho. Hice nueve capítulos en La que se avecina hace ocho años y a día de hoy me lo sigue recordando todo el mundo a pie de calle y todo el mundo disfruta mucho con la serie y no creo que haya un menosprecio. No creo que se haya menospreciado, simplemente cada producto tiene su público.

- ¿Cuál crees que es ticket dorado de la industria en España? En Estados Unidos puede estar Tina Fey en Veep trabajando 10 años. ¿En España existe el sueño ese de estar en una serie larga o no se estila?

Creo que tiene que ver con la persona y con el tipo de carrera que quieras y puedas tener. A mí personalmente mi ticket dorado sería llegar a un momento en el que tuviese mi hueco suficiente en la industria y pudiese hacer realmente los proyectos que me gustan y que me diesen personajes muy distintos y muy versátiles. No sé si me veo 10 años en la misma serie. Ahora mismo no me veo pero quién sabe, igual ocurre y estoy agustísimo. En un principio no es lo que me gustaría.

- ¿Cómo te llevas con las redes sociales? Hay quejas en el sector de que en algunos castings cuenta más el número de seguidores en Instagram que el talento.

Sí, esto ocurre. Hay este afán por descubrir gente, que a veces sale bien, no digo que no, y que se practica mucho en Instagram. Esto de "vamos a descubrir gente en Instagram" que parece que es un plus que alguien que interprete en una película o en una serie que no son actores. No sé cuál es el plus. A lo mejor lo hace increíble.

En general con las redes me llevo mal. Ya no solamente a nivel industria me llevo mal porque me parece que no estamos preparados para tener tanta información todo el rato. Me parece que estamos poco presentes en el día a día, que estamos viviendo como en una proyección. Cuando tengo que promocionar sí que estoy más pendiente de las redes sociales y de vez en cuando comparto cosas porque me parece que tienen una parte positiva y que es un altavoz propio que puedes manejar como quieras. Hay momentos que necesito borrarme Instagram un par de semanas porque me genera inseguridad, esta cosa de que parece que a todo el mundo le va mejor que a ti. También me da mucha inseguridad física. Esta cosa que se dice que ahora cuando la gente se va a hacer retoques estéticos claro ya no llevas la foto de no sé quién, llevas el filtro de Instagram. Eso es una puñetera locura.

- Comentaba Anna Castillo en una entrevista que tuvo la tentación de hacerse retoques en una zona de la cara pero que no lo hizo para no perder expresividad.

Está ocurriendo. Ahora la gente con 18 años se hace retoques. Además te cambias la cara para ponerte cara de algoritmo, como lo que le gusta la gente en Instagram. Son consecuencias de vivir todo el rato en un escaparate.

- Venimos justo del 8-M, ¿crees que esto tiene que ver con el machismo? Que las mujeres estáis más prejuzgadas que los hombres.

Creo que todos estamos juzgados y, desde luego, las mujeres siempre hemos estado más juzgadas que los hombres, por supuesto.

"Cuando la gente se va a hacer retoques estéticos claro ya no llevas la foto de no sé quién, llevas el filtro de Instagram" Silvia Alonso

- ¿Cómo se lleva que no suene el teléfono?

Es lo más complicado de la profesión. Tienes que hacer todo lo que no puedes hacer cuando estás rodando. Hacer mis cursos, mis clases, aunque no tenga nada que ver con la profesión. Es importante mantenerte activa, hacer mucho deporte, que te dé subidón y si tienes otras cosas que quieres hacer en la vida pues aprovecha que también está muy bien. A veces necesito sentir que no sólo soy actriz, que hago más cosas, sobre todo por estos momentos que de repente no hay nada de trabajo y dices "ay, dios mío" y te empiezan a entrar como las 7.000 preocupaciones y a pensar "se habrán olvidado de mí ya?". Es difícil porque de repente te inventas una rutina, una vida para ese periodo y cuando menos te los esperas empiezas a rodar y entonces olvídate de todo eso que has creado. Empezar un proyecto, parar y volver a tu vida, y empezar otro proyecto y parar. Es común en toda la profesión que hay unos días de desubicación de decir "espera, a ver". Cómo era la vida sin rodar, qué hago, cómo relleno el tiempo. Esa incertidumbre también me gusta. Si supiera lo que va a pasar todo el rato lo llevaría bastante mal, ya me he acostumbrado a vivir en eso.

- ¿Alguna vez te has alegrado de que te dijesen que 'no' en un casting después de ver el resultado?

Sí, claro, por supuesto. Menos mal, ¿no? También he dicho fuck, por qué no me han cogido para esto. También me ha pasado eso, eh.

- ¿Cómo llevas la fama?

La fama como actriz realmente si me conocen no me suelen decir muchas cosas. A lo mejor luego te escriben "te he visto en no sé dónde y me ha dado vergüenza decirte algo". Vivo mi vida con total normalidad.

- ¿Cómo llevas que tu vida privada de repente le interese a los medios?

Que tu vida privada sea de interés público es una cosa rarísima. No estoy acostumbrada, no me había pasado nunca. Es muy invasivo. Hay cosas que no puedes controlar y por tanto tienes que dejarlo ser. Intento no modificar mi vida por esto pero sí que se siente como una invasión. Es algo que hasta que no te ocurre no te puedes imaginar la sensación. Es una cosa con la que la gente no empatiza, es difícil empatizar. No te voy a decir que lo llevo bien porque no pero intento tampoco llevarlo mal. Asumo que es una cosa que es y ya está y no estar pendiente de ello y seguir haciendo mi vida y desde luego no dejar que esto ocupe un segundo de mi tiempo en mi cabeza.