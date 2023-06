Estos son los efectos de comer melón todos los días del verano

La fruta de verano entra sola y son muchos los que, temporada tras temporada, se lanzan al melón. Fresquito es toda una delicia, pero algunos se preguntan si es contraproducente comerlo todos los días.

A priori, si no se tiene alergia a esta fruta —hablando con propiedad, es en realidad una hortaliza— y si ningún profesional sanitario lo ha contraindicado, sólo hay que tener cuidado con no pasarse con la cantidad para que no siente mal.

De hecho, debido a su gran contenido en agua, el melón es un gran aliado para mantenerse hidratado en la época del año en la que más importantes es estar vigilantes para que no se resienta la salud por el calor.

Además, aporta fibra, vitaminas y minerales, como la vitamina C, importante para el sistema inmune y contra la oxidación. Es más: 300 gramos de melón (la parte comestible) proporcionan el 75% de la ingesta diaria recomendada de vitamina C.

Aporta además potasio, bueno para el sistema nervioso y la presión arterial, y folatos, que ayudan contra el cansancio.

Respecto al azúcar que contiene, apenas representa un 6% de su composición, puesto que la mayor parte es agua.