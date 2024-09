El pueblecito catalán que se ha convertido en la enciclopedia mural oculta de España

En Cataluña el aprendizaje no se limita a las aulas ni a los libros, sino que se extiende por las calles de sus numerosos municipios. Concretamente, hay un pequeño pueblo de la provincia de Lérida donde cada fachada se ha convertido en una lección al aire libre. Pasear por sus calles es como recorrer las páginas de una enciclopedia visual, donde se pueden descubrir algunas maravillas del mundo de las aves.

Se trata de Ivars d’Urgell, un pequeño pueblo donde el arte y la naturaleza se unen para enseñar sobre biodiversidad y conservación acerca de su fauna. Situado en la comarca de la Plana de Urgel y con apenas 1.600 habitantes, este entrañable lugar ha captado la atención de miles de visitantes al convertirse en una enciclopedia mural sobre aves plasmada en las paredes de sus casas y edificios.

Un proyecto impulsado por el artista Swen Schmitz, quien en 2019 decidió volver al pueblo que le vio crecer y quedó maravillado por una familia de golondrinas que no paraba de volar de un lado a otro en busca de comida. Fue ahí cuando pensó que sería buena idea hacer un mural a este bello animal y rendirle homenaje a la vez que explicaba algún dato sobre la especie. Una propuesta que fue recibida con gusto por el ayuntamiento desde el primer día.

Una iniciativa didáctica

Este mural fue concebido como una herramienta pedagógica para que los vecinos y todas las personas que visitaran la localidad pudieran apreciar el arte mientras aprendían más sobre las golondrinas. Bajo esta idea, el artista amplió su proyecto a los 32 murales que ha pintado hasta la fecha: 26 en Ivars d’Urgall y 6 en Vallverd (municipio de Ivars). Aunque Swen Schmitz espera terminar el año con cuatro piezas nuevas, llegando hasta las 36 aves dibujadas.

Cada mural tiene su propio panel informativo donde aparece reflejado el nombre de la especie, sus características físicas, el hábitat y algunos datos de su comportamiento. Todo un sinfín de información sobre las aves que habitan en el Estany d’Ivars i Vila-Sana, una de las reservas naturales más importantes de Cataluña, al alcance de todo aquel que se pasee por las calles. Con ello se busca conciencia sobre la importancia de la conservación del medio ambiente y el papel crucial que juegan las aves en el ecosistema.

Todo el pueblo unido

Los habitantes del pueblo se han volcado en la iniciativa, participando activamente en su desarrollo y permitiendo que el artista realizase estos murales en sus paredes particulares. “Si estos propietarios no aceptaran un mural en su fachada, el proyecto no podría desarrollarse y no podría ampliar las ‘páginas’ de la Enciclopedia Mural”, explica el artista en declaraciones recogidas por El Nacional.cat.

El proyecto ha ganado notoriedad en redes sociales y en medios especializados, y poco a poco el pueblo está atrayendo a más turistas que buscan ver en directo los inmensos murales. Si tienes pensado visitar Ivars d’Urgall próximamente te aconsejamos que eches un vistazo al mapa del recorrido que hay en la página oficial para que no te pierdas ni una sola obra. También es importante saber que una vez al mes se hace una visita guiada gratuita para 25-30 personas encabezada por el ornitólogo Enric Morera y el artista Swen Schmitz.