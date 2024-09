Escapada medieval de ensueño: la ruta por los pueblos franceses del pasado para ya respirar esencia otoñal

El verano ha llegado a su fin pero eso no significa que tengan que terminar esas escapadas en coche que buscan desconectar de la rutina diaria y descubrir nuevos lugares. Por ello, hoy te traemos uno de los secretos mejor guardados del sur de Francia, situado a poco más de 3 horas en coche desde Barcelona. Se trata de Aveyron, un lugar donde la serenidad rural coexiste con una vibrante herencia cultura y unos impresionantes paisajes.

Por ello, una pareja de tiktokers (@2mundosencontrados), residentes de Barcelona pero amantes de viajar y de compartirlo todo en redes, han aprovechado su viralidad en TikTok para presumir de este increíble lugar. “Descubre un departamento muy tranquilo, pet friendly y lleno de rincones con mucho encanto”, comienzan diciendo mientras nos muestran imágenes de algunas de las maravillas de Aveyron.

Se trata de un departamento francés de la región de Occitania, convirtiéndose no solo en una de las zonas más bonitas del sur del país galo, sino también en el departamento con más pueblos (10) en la lista de los pueblos más bellos de Francia. Además, este lugar no solo es conocido por su impresionante geografía, sino también por su capacidad de combinar tradición y modernidad, consolidándose como el destino perfecto ya no solo para turistas sino para nuevos residentes.

Lugares que no puedes perderte

“Aquí disfrutarás de impresionantes castillos, pueblos medievales de cuento como Belcastel, Muret-la-Château o Conques, relajantes paisajes con sus preciosas cascadas e infinitas actividades muy divertidas como hacer kayak en el río Tarn”, asegura la pareja de viajeros en su publicación. Todo un sinfín de opciones que se adaptan a los gustos de todos los visitantes, para que cada viajero pueda encontrar su manera propia de disfrutar de la belleza de Aveyron.

Ya sea explorando sus rutas de senderismo, descubriendo la rica historia de sus monumentos o degustando la exquisita gastronomía local, este rincón de Francia promete experiencias inolvidables para todos los gustos y edades. Ahora bien, si tienes oportunidad no dudes en visitar Peyre, un precioso pueblo de calles adoquinadas y una iglesia metida en una cavidad del acantilado, que además cuenta con unas increíbles vistas al acueducto.

Tampoco puedes perderte La Couvertoirade, un pueblo medieval amurallado y conservado de forma excepcional. Aquí podrás adentrarte en sus pasadizos cubiertos y casas del siglo XV que reflejan el poder militar de los templarios en una época pasada. No obstante, también es recomendables visitar el resto de los pueblos, tales como Estaing, Najac, Saint-Côme-d’Olt, Sainte-Eulalie-d’Olt y Sauveterre-de-Rouergue, que parecen sacados de una postal.

Para poder conocer Aveyron y sus secretos escondidos la pareja de viajeros recomienda dedicar un mínimo de cuatro días a recorrerlo, además aconsejan hacerlo en coche para una mayor comodidad. “Desde Barcelona tendrás 3h y media hasta llegar aquí, pero si lo prefieres puedes volar hasta Toulouse y alquilar coche”, explican. Aunque eso sí, si dispones de más días, quizás te interese aprovechar el viaje y conocer otros departamentos de Occitania como el Lot.