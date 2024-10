Esta es la razón por la que algunos autobuses de Alsa no tienen baño

Jesus Hellin/Europa Press via Getty Images

Si eres un usuario asiduo del autobús como medio de desplazamiento más allá de las clásicas líneas urbanas, seguro que alguna vez has pensado en la siguiente cuestión. En ocasiones, has realizado viajes en este tipo de vehículos que llevan incorporado un cuarto de baño. Pero otras veces no contaban con este servicio.

Una de las principales empresas en España explica en su página web el motivo de por qué ocurre esto con su flota de autobuses. Se trata de la compañía Alsa, que en dicho portal detalla cuáles son las condiciones y requisitos para que uno de sus transportes incluya cuarto de baño.

En este sentido, en la citada información se recoge que hay una diferencia según el carácter del trayecto, si es en territorio nacional únicamente o si es en el extranjero. Así, "en trayectos nacionales de más de 100 kilómetros, más del 50% de los autobuses Alsa de clase Comfort y todos los de clase Supra disponen de cuarto de baño".

En el caso internacional, "todos los autobuses cuentan con W.C. [cuarto de baño] y el acceso tendrá un coste de 1 euro por cada uso".