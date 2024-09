National Geographic dicta sentencia: este es el pueblo de Aragón donde mejor se come

La revista especializada National Geographic ya ha dejado clara su debilidad por Valderrobres, un pueblo ubicado en Teruel, en la comarca del Matarraña que cada vez atrae a un mayor número de visitantes. “Pese a no superar los 2.500 habitantes censados, Valderrobres tiene aspecto de capital”, asegura con orgullo el medio. Además de por su arquitectura y su patrimonio histórico, este municipio también destaca por su increíble gastronomía.

Recientemente, la revista ha elaborado una lista de los once pueblos de Teruel donde mejor se come y encabezando el ranking se encuentra esta pintoresca localidad. “Una delicia más allá de lo arquitectónico e histórico”, así lo definen desde National Geographic. Y no es para menos, ya que sus cocinas son auténticos paraísos para los amantes de los productos cárnicos y de todo tipo de embutidos.

Aunque la huerta es un gran protagonista de los fogones, lo cierto es que los platos más populares en las comandas son el tradicional ternasco al horno y el cabrito, acompañados también de los escabechados de perdiz, la codorniz o el conejo. Aunque si hablamos de embutidos los más demandados son las longanizas, la morcilla o los chorizos locales. Finalmente, en el ámbito de lo dulce destacan los carquiñols, las casquetas, los almendrados o lo que se conoce como pan dormido.

Excelencia gastronómica

Uno de los sitios más emblemáticos para degustar la cocina turolense, y uno de los referentes gastronómicos que destaca National Geographic, es el restaurante Baudilio, dirigido por la chef argentina Fabiana Arévalo. Desde su llegada a Teruel en 2001, esta cocinera ha sabido combinar la tradición local de los fogones valderrobrenses con un toque moderno, manteniendo siempre la esencia de la cocina aragonesa.

Bajo esta premisa, Arévalo ha logrado reinterpretar los sabores clásicos de la huerta y de la caza respetando la tradición, pero añadiendo a su vez cierta innovación que la hace destacar en la oferta gastronómica de la zona. Su capacidad de cuidar al detalle los ingredientes de calidad y de mantener siempre la autenticidad de cada plato son algunos de los factores que explican su tan merecido éxito culinario.

Valderrobres no solo cautiva por su riqueza histórica y arquitectónica, sino también por su excelencia en los fogones, lo que convierte a este municipio en un destino imprescindible para los amantes del buen comer. Ha logrado consolidarse como un referente en la gastronomía turolense, donde la tradición y la modernidad se fusionan para ofrecer una experiencia única. Su oferta culinaria es un reflejo del compromiso de la zona con la calidad y autenticidad, atrayendo cada vez a más visitantes que quieren descubrir y saborear cada rincón.