Ryanair firma una fusión estratégica que termina con los locos precios pirata a los pasajeros

Este jueves, Ryanair, la aerolínea de bajo coste irlandesa, ha anunciado su más reciente colaboración. Se trata de TUI, la empresa líder en viajes, que a partir de ahora estará autorizada a ofrecer vuelos y servicios complementarios de Ryanair a sus clientes como parte de sus paquetes vacacionales, con la condición de que no cobren de más por los productos de la aerolínea.

El acuerdo también garantizará a los clientes de TUI que sus datos de contacto y pago se faciliten correctamente a Ryanair, asegurando que tengan acceso directo a su cuenta myRyanair y reciban información importante sobre vuelos en su correo electrónico.

Este acuerdo diferencia con claridad a TUI de las agencias de viajes online (OTA) no autorizadas que continúan cobrando de más a los clientes, con márgenes ocultos, y que proporcionan información falsa de contacto y pago a Ryanair. Los clientes de TUI no sólo se beneficiarán ahora de que la compañía muestre los precios realmente bajos de Ryanair, sino que seguirán beneficiándose de planes de pago flexibles, de la protección del sistema ATOL y ya no tendrán que completar el proceso de verificación de clientes de Ryanair que los clientes de las OTA piratas no autorizadas deben seguir haciendo.

TUI es la tercera OTA aprobada que se asocia con Ryanair, junto con loveholidays y Kiwi. Así, la compañía sigue demostrando cómo estas agencias onlin pueden trabajar de forma transparente con las aerolíneas sin estafar o engañar a los clientes con márgenes ocultos, sobrecargos y tasas de "servicio" inventadas.

"Más hoteles, más conexiones aéreas, más excursiones y actividades durante el viaje y en casa: estamos creando aún más opciones para nuestros huéspedes. El acuerdo que hemos alcanzado ofrecerá a nuestros clientes más opciones de viaje que nunca. En el Reino Unido en particular, nuestros huéspedes podrán elegir entre una gama aún más amplia de vuelos en el futuro y, además, un fuerte programa con los propios vuelos de TUI Airline", ha declarado David Schelp, Director General de Mercados y Aerolíneas de TUI Group