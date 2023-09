Turistas de todo el mundo acaban en el pueblo español de 1.000 habitantes con la mejor fiesta del vino

Cada año, en el pequeño pueblo de San Vicente de la Sonsierra, ubicado en el corazón de La Rioja Alta, la celebración de la vendimia se convierte en toda una experiencia capaz de atraer a visitantes de todo el mundo. Lo que comenzó como una fiesta de cumpleaños organizada por unos amigos ha evolucionado hasta convertirse en el Vintae Wine Fest.

Esta celebración que dura tres días se ha convertido en todo un acontecimiento que atrae a cientos de personas a este pueblo de 1.000 habitantes en el que están acostumbrados a encontrarse por la calle a turistas de Bélgica, México o Estados Unidos.

Este año, según La Voz de Galicia, la Vintae Wine Fest se celebrará a partir del 29 de septiembre. Los organizadores han decidido que la temática se centre en el Imperio romano. Así, la fiesta promete transportar a los asistentes hasta la época de los romanos, con la posibilidad de experimentar cómo eran las carreras de cuádrigas, el Coliseo... sin que falte música, gastronomía y, por supuesto, una abundante cantidad de vino.

El programa del festival, que se mantiene en secreto hasta el último momento, incluye un día de bienbebida el viernes, seguido por el día principal de celebraciones el sábado, que culmina en una fiesta en los bares y discotecas del pueblo. El domingo, la celebración se traslada a la bodega Hacienda López de Haro para disfrutar de una comida tradicional riojana y música en vivo.

El Vintae Wine Fest es una manifestación del amor por el vino y la cultura vitivinícola de La Rioja que no para de acumular premios. El año pasado recibió una mención especial de los Best of Wine Tourism, organizados por la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino, por su capacidad para aportar frescura, juventud y diversión al mundo del vino. También ha sido reconocido en los Premios de Enoturismo de las Rutas del Vino de España, donde recibió el premio a la Mejor Experiencia Enoturística.