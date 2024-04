Este jugador de lotería gana 300.000 euros sin acertar ni un solo número

Cesár Sampson es compositor, cantante y modelo y se hizo famoso en Europa tras participar en el Festival de Eurovisión en el año 2018 representando a Austria. Ahora su nombre ha vuelto a los titulares y la razón es bien distinta: ha sido el "hada de la suerte" de la lotería de su país.

Como informa Der Westen, además de los sorteos habituales que la Lotería de Austria pone siempre en marcha, se incluyó un nuevo premio extra de 300.000 euros. Se sorteó entre todos los acertantes que habían participado en el sorteo de bonificación, sin tener en cuenta si habían acertado los números premiados o no.

El afortunado fue un jugador de la ciudad de Carintia. Su boleto tenía el número 7057934115, recompensado con la cuantiosa suma. Y, efectivamente, no acertó ningún número.

No solo eso, sino que se convirtió en el único ganador del día. No hubo ningún ganador en el bote regular, ya que no se acertaron los números. Así que el premio principal se ha duplicado y en el próximo sorteo la cifra será de 1,9 millones de euros.

Tan solo hubo un único acertante que consiguió recaudar 85.000 euros en baja Austria en el sorteo de cinco cifras con número adicional. Y en el Joker otro ciudadano de esa misma zona consiguió 186.000 euros.