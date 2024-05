Una estilista dice cuáles son los zapatos que no tienes que comprar más

Vaya por delante que en cuestión de moda, los gustos son muy personales y cada uno debería vestir lo que mejor le haga sentir. Lo mismo ocurre con los zapatos, imprescindibles nos pongamos lo que nos pongamos; en ocasiones atienden más a la comodidad y, en otras, a la estética, pero no pueden faltar.

Es habitual tener de distintos tipos, para distintas ocasiones o looks, desde deportivas a bailarinas, pasando por stilettos, botas, mules o mocasines. También lo es tenerlos de distintos colores, para combinarlos con la ropa. Sin embargo, una estilista ha dado su clave de cuáles son los que no suelen faltar en ningún armario, pero que ella no recomienda.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Según ha compartido Susie Wright en su cuenta de Instagram, se trata de los zapatos negros, de los que dicen que pueden llegar a arruinar nuestra imagen.

Por contra, su truco es recurrir a otro color que, según ella, "funciona siempre": el nude.

Como muestra en su vídeo, unos zapatos en tono neutro puede lograr el efecto de alargar la pierna. Además, no distraen tanto la atención y mantienen el foco en la ropa, no en los pies. Tienen la ventaja añadida de que pueden combinarse con multitud de colores y tipos de prenda.