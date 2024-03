¿Hasta cuándo puedo comprar un cupón del Extra del Día del Padre de la ONCE 2024?

Una administración de la ONCE.

El Cupón del extra del Día del Padre de la ONCE 2024 es uno de los grandes sorteos que celebra la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) a lo largo del año. No es para menos: hay un primer premio de 17 millones de euros a las cinco cifras y a la serie.

A estos se suman 99 premios de 40.000 euros a las cinco cifras, 900 premios de 1.500 euros a las cuatro últimas cifras, 9.000 premios de 100 euros a las tres últimas cifras, 90.000 premios de 10 euros a las dos últimas cifras y 900.000 premios de 5 euros a la última cifra.

El precio del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE 2024 es de 5 euros y lo puedes adquirir tanto en las administraciones como en diferentes puntos de venta oficiales además de en la web de JuegosONCE.

Fecha y hora límite para comprar un cupón del Extra del Día del Padre de la ONCE 2024

El Extra del Día del Padre de la ONCE 2024 se celebrará el próximo martes 19 de marzo a partir de las 21:15 horas. Lo podrás seguir en directo a través de la retransmisión que realizaremos en El HuffPost.

Si todavía no tienes un cupón y te han entrado las ganas de participar en el sorteo, que sepas que puedes adquirirlo en JuegosONCE hasta las 21:00 horas de ese mismo día. ¡Ojalá te sonría la suerte!