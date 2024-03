Resultado del Sorteo Extra del Día del Padre de la ONCE 2024 hoy 19 de marzo

Poco queda para saber los resultados del Sorteo Extra del Día del Padre 2024 de la ONCE de hoy martes 19 de marzo. Todos los participantes pueden optar a ese suculento primer premio del sorteo de 17.000.000 de euros, lo que daría para darle cientos de alegrías a papá. Actualizaremos esta noticia tan buen punto sepamos cuáles son los cupones agraciados con tamaña cifra de dinero.

Pero eso no es todo. Aparte de este, se repartirán 99 premios de 40.000 euros a todas las series de un número de 5 cifras, así como 900 premios de 1.500 euros. Para rematar, habrá 9.000 premios de 100 euros y 900.000 premios de 10 euros. ¡Ah! Y no nos olvidemos de los miles de premios en terminaciones y reintegros.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

El Sorteo del Extra del Día del Padre 2024 tendrá lugar el martes 19 de marzo a partir de las 21:15 horas. Si no quieres perderte detalle de lo que ocurrirá, no te preocupes: podrás seguir todos los premios en directo a través de la retransmisión que realizaremos desde El HuffPost. Y si todavía no has comprado un cupón, y te haría mucha ilusión llevarte ese suculento primer premio, recuerda que tienes hasta las 21:00 horas de ese mismo día para participar. ¡Mucha suerte!

Nota: Los únicos resultados oficiales del Sorteo Extra del Día del Padre 2024 son los que hacen públicos desde la ONCE. El HuffPost no se hace responsable de los errores u omisiones de información que puedan haber en este artículo.