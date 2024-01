Una española dice lo que le ha pasado en su trabajo en Australia y afirma que solo pasa ahí

La española residente en Australia y creadora de contenido en el perfil de TikTok conocido como @followthesunfamily ha compartido con sus seguidores lo que le pasó este domingo en su trabajo.

La emigrante tenía que trabajar el domingo por la tarde, pero al final no fue porque sus compañeras se pusieron malas y no pudieron trabajar por falta de gente. Sin embargo, le pagaron el turno como si hubiera trabajado.

"Me acaba de pasar una cosa en el trabajo en Australia que jamás me podría pasar en ningún otro sitio y mucho menos en España", comienza diciendo la autora en un vídeo de menos de un minuto.

"Hoy es domingo y yo empezaba a trabajar por la tarde. Hoy pagan doble, y me han llamado diciéndome que mi turno se cancelaba porque mis compañeras no pueden ir a trabajar, que estaban enfermas y yo no puedo hacer mi trabajo sola", describe.

Ella, tras quedarse en shock porque iba a perder mucho dinero, se llevó la noticia más inesperada: "Entonces me dijeron que el turno se cancelaba pero que me iban a pagar igual. Estas cosas son las que sí que me gustan de Australia".