Resultado del Sorteo del Cupón Extra de San Valentín de la ONCE 2024

En breves momentos podrás conocer el resultado del sorteo del Cupón Diario de la ONCE de San Valentín 2024, en el que, además de un primer premio de 500.000 euros al número ganador y la serie, puedes optar a los cientos de regalos que se ponen en juego en una fecha tan marcada en el calendario.

El Sorteo de San Valentín 2024 de la ONCE arranca a las 21:25 (horario peninsular) de hoy miércoles 14 de febrero. El sello especial de este sorteo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles viene dado por los regalos, entre los que se incluyen 80 cajas regalo 'Amor para siempre' de 120 euros, 90 tarjetas regalo de Primor de 50 euros y 90 tarjetas regalo de Treatwell de 50 euros.

En lo que respecta a los premios, el primer premio del Sorteo de San Valentín 2024 de la ONCE asciende a 500.000 euros, de tener el número ganador y la serie. La lista se completa con los 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras, además de premios de 250, 25, 6 y 2 euros por acertar las cuatro, tres, dos o la primera o última cifra.

Has de saber que las probabilidades de ganar el primer premio del Cupón Diario de la ONCE de San Valentín 2024 son de una entre 5 millones, es decir, un 0,00002%. Suena a poco, pero que no decaiga el ánimo, siempre le toca a alguien, y quizás sea tú el que este martes 14 de febrero de 2024 tengas un premio doble: el hecho de celebrar San Valentín con tu pareja y un buena lluvia de dinero que, de tocarte, habrá beso de película para celebrarlo.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Nota: Los únicos resultados oficiales del Cupón Diario de la ONCE de San Valentín 2024 son los que hacen públicos desde JuegosONCE. El HuffPost no se responsabiliza de los posibles errores u omisiones de información que pueda haber en este artículo.