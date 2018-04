El poder de los aceites esenciales

¿Has oído hablar sobre la aromaterapia pero no sabes exactamente que es?

¿Crees que los aceites esenciales son simplemente aromas agradables?

Yo estaba igual hasta hace un par de meses, que me introdujeron a este mundillo de los aceites esenciales y la aromaterapia. Y la verdad es que me he quedado asombradísima del poder de las plantas y más concentradamente de los aceites esenciales.

De hecho, los aceites esenciales se han convertido en una de mis formas holísticas favoritas para mantenerme energizada, con estos pequeños tesoros que ofrecen soporte hormonal, mental, físico y emocional justo cuando lo necesitamos.

Las formas tradicionales de beneficiarte de todas las propiedades de los aceites esenciales es mediante aplicación tópica, inhalación y.... disfrutándolos en tus comidas, sí, lees bien, ¡ingiriéndolos también!

Las formas tradicionales de beneficiarte de todas sus propiedades es mediante aplicación tópica (a través de la piel), mediante inhalación y.... disfrutándolos en tus comidas, sí, lees bien, ¡ingiriéndolos también! Aunque este último método no es tan sencillo como parece, pues no todos los aceites se pueden consumir, hay que saber bien cuales y qué combinaciones son mejores. Yo llevo dos meses en la cocina experimentando de forma intensiva con ellos y con nuevas recetas.

Aquí os dejo aquí algunas curiosidades de la aromaterapia:

1. Los aceites esenciales son un regalo de la madre naturaleza. Son extractos de plantas naturales (que se encuentran en las flores, los árboles, las plantas, las raíces, los arbustos y las semillas) que están repletos de valiosas propiedades medicinales.

2. Han sido utilizados durante miles de años por culturas ancestrales para promover el bienestar, estos elixires de salud son únicos capaces de tratar nuestros estados mentales, bienestar emocional y espiritual, ofreciendo un enfoque a la sincronicidad de la mente y el cuerpo. ¡Victorioso!

3. Las dos formas principales de incorporar aceites esenciales en una práctica diaria de bienestar son por inhalación, a través de vaporizadores, por contacto con la piel aplicándolos con un pequeños masaje o por via oral, incorporándolo en nuestras comidas y bebidas.

4. Hay más de 90 aceites esenciales, cada uno con su propia gama de beneficios para la salud. La mayoría de los aceites esenciales tienen propiedades antibacterianas, antimicrobianas, antivirales, antiinflamatorias, antisépticas y antibióticas. De hecho, están siendo cada vez más explorados por la comunidad científica para el tratamiento de diversas enfermedades, como cáncer, VIH, asma, bronquitis, enfermedades cardíacas, depresión, ansiedad y muchas más.

5. Los aceites esenciales llevan la esencia de las plantas en una forma tan potente que una sola gota puede equivaler a varias cucharaditas de la hierba seca equivalente. Por lo tanto, son mucho más poderosos que las plantas de las que fueron extraídos. Por ejemplo, deberías tomar 25 tazas de té de menta para que te aporte lo mismo que una gota de aceite de menta!

Ahora puedes ver por qué los aceites esenciales se han hecho hueco en mi vida diaria. Son asequibles, naturales, medicinales, fortalecen emocionalmente, recargan mentalmente y son fáciles de administrar. ¿Qué más se puede pedir?

* Consejo adicional: cuando elijas aceites esenciales, siempre es mejor buscar la pureza. Dado que las normas de calidad son prácticamente inexistentes, saber de dónde provienen los aceites y cómo se crean es vital para garantizar la calidad. Busca aceites esenciales de grado terapéutico orgánico que se concentran naturalmente a través de la destilación al vapor.