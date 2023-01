‘Días de tele’ firma uno de los mejores estrenos del prime time de La 1

Las expectativas rozaban el cielo y una experta Julia Otero estuvo a la altura para hacerlas realidad. El regreso a la televisión de la periodista al frente de Días de tele congregó en la noche del martes a 1.095.000 espectadores de media y alcanzó un 11,5% de cuota de pantalla. El programa, emitido en el prime time de La 1 de RTVE y producido en colaboración con Lacoproductora -propiedad del Grupo PRISA- firmó así uno de los mejores estrenos nocturnos de la cadena pública de los últimos doce meses.

Diez años después de su última aparición frente a las cámaras, este 17 de enero la veterana presentadora volvió a asomarse a la ventana común de las casas españolas. Esta vez con la intención de recordar, desde el análisis y las emociones, los momentos televisivos históricos que marcaron de alguna manera a todo un país. El primer programa, dedicado a Uri Geler, el hombre que hizo creer a todos los españoles que sabía doblar cucharas con la mente, fue visto por un total de 4 millones personas a lo largo de la noche.

Todos los números sitúan al programa por encima de la media del canal. Sin embargo, la mayor celebración para la presentadora y su nuevo espacio llega a raíz de la comparativa con otros conocidos estrenos de RTVE en la misma franja. Sin ir más lejos y teniendo en cuenta las similitudes de los formatos, el aterrizaje de Días de tele ha superado por más de 6 puntos y 300.000 espectadores al de Las claves del siglo XXI que tuvo lugar también en el mes de enero, pero en su caso de 2022.

Algo similar ocurre con un estreno mucho más reciente, el de Masterchef Navidad. Hace tan solo un mes, el especial navideño del famoso programa de cocina registró en su estreno -también en prime time- un pobre e inesperado 7,4% de cuota de pantalla. Según los datos recogidos por Kantar Media, el primero de sus programas fue seguido por 783.000 espectadores, una cifra que no se corresponde con el dato de audiencia que acostumbra a registrar el concurso culinario en la misma franja de La 1.

Julia Otero en Dias de Tele

De la misma forma, el programa de Otero también ha estado por encima de los números obtenidos recientemente por la serie La Promesa. La semana pasada, concretamente el jueves 12 de enero, RTVE estrenó la ficción por todo lo alto haciendo incluso una previa con sus protagonistas en su concurso vespertino, El Cazador. Con todo ello, el primer capítulo se quedó con un 9,8% de cuota de pantalla. Dos puntos por debajo del estreno de Días de tele.

En el caso de otros como el talent musical Dúos Increíbles, la ventaja está en el coste. El espacio de Ganga Producciones, estrenado el pasado 29 de septiembre, alcanzó más de un 12% de share, un punto por encima de lo logrado por Días de tele. Sin embargo, en lo que respecta al precio, al ente público cada hora de emisión le cuesta el doble.

Según los contratos aprobados por el Consejo de Administración de la Radiotelevisión a finales del mes de octubre a los que tuvo acceso El HuffPost, cada 60 minutos del talent cuestan a RTVE en torno a 400.000 euros. Por su lado, el coste de cada hora del programa presentado por Julia Otero se reduce a la mitad de ese precio.

Un éxito más allá de los números

Dejando de lado las presumibles cifras cosechadas por Días de Tele, es aún más importante si cabe el recibimiento de los espectadores de TVE. Según las reacciones que se pudieron leer en redes sociales, el estreno del programa fue todo un éxito, “un regalo” y un regreso de la “calidad” y “la TELEVISIÓN, con mayúsculas”. La cantidad de comentarios que se llegaron a verter en Twitter empujaron a que #DíasDeTele se convirtiera en uno de los trending topics de la noche.

Algunos usuarios remarcaron que más allá de que Otero “llena la pantalla ella sola”, el plató era “precioso” y la mezcla de colaboradores “muy acertada”. Otros subrayaron que el programa contaba con el “rigor y calidad” dignos de una televisión pública y prometían un “éxito garantizado” al espacio.

Julia Otero expuso en los primero minutos de emisión su deseo de que “esto de la tele” no fuese “como lo de ir en bicicleta”, porque según la periodista “tiempo he tenido para haber olvidado cómo se hace esto”. Sin embargo, la presentadora demostró no haberlo hecho y el público volvió a respaldarla con un abrazo masivo de bienvenida.