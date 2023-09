Dimite el director de RTVE Cataluña, afín al expresidente Pérez Tornero

Oriol Nolis ha comunicado este viernes su dimisión como director de RTVE Catalunya. A través de un comunicado interno al que ha tenido acceso El HuffPost, el ejecutivo cercano al expresidente José Manuel Pérez Tornero ha anunciado su marcha aludiendo al "cierre de una etapa".

"Después de dos años al frente de la dirección de RTVE Catalunya, ha llegado el momento de un cambio. Siempre he entendido las responsabilidades de esa naturaleza como un lugar de paso y no como un destino en sí mismas. Por eso, una vez terminada la tarea que me había propuesto, he decidido cerrar una etapa", ha explicado.

Fuentes de su entorno, sin embargo, aseguran que su salida se debe en mayor medida a una falta de respaldo de la actual Dirección de la Corporación. Un 'abandono' que tendría que ver con su cercanía y afinidad a la anterior cúpula de la radiotelevisión pública, liderada por Pérez Tornero. Los escándalos relacionados con dicha etapa, desvelados por este diario, y la inclinación de su equipo hacia una rama política más conservadora habrían hecho marcar las distancias a la actual presidenta interina del ente, Elena Sánchez.

Sea como fuere, Oriol Nolis ha repasado en el mencionado comunicado sus "errores y aciertos" y ha destacado su puesta en valor de "las personas sensibles": "Podemos y debemos aportar nuestro talante, aunque esto resulte a menudo agotador (...) visto con perspectiva, creo que el balance es positivo", ha valorado.

Nolis, además, ha añadido a su mensaje una serie agradecimientos y una extensa enumeración de logros televisivos alcanzados en su etapa como máximo responsable del centro territorial de RTVE.

El periodista, que presentó durante casi dos años el Telediario Fin de Semana de La 1 de TVE fue nombrado en julio de 2021 director de RTVE Cataluña por José Manuel Pérez Tornero tras llevar a cabo una profunda reestructuración de los centros de territoriales.