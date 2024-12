El deporte se viste de gala en la 18ª edición de los Premios AS

El diario deportivo de referencia a nivel nacional ha celebrado esta noche la 18ª edición de los Premios AS del deporte, que reconocen a los mejores clubes y deportistas del año. Una gala que no solo celebra éxitos sino historias de superación y que este año lleva por subtítulo Con Valencia en el corazón, como gesto de solidaridad con los afectados por la DANA.

La ceremonia, presentada por la periodista Susana Guasch, comenzó con unas palabras de bienvenida del director de AS, Vicente Jiménez, quien aprovechó la ocasión para recordar a los damnificados por la catástrofe y, por supuesto, a los que perdieron la vida debido a ella: "Sin duda son momentos difíciles todavía para todos los lugares afectados por la DANA, pero, al menos, que esta noche sientan el calor del diario AS”.

Precisamente, el premio Deporte en Positivo de este año fue a parar a la Comunidad Valenciana, un premio que refleja la unión entre deporte y solidaridad. El FC Valencia, FC Levante, FC Paiporta, Valencia Basket y la Fundación Trinidad Alfonso recibieron el galardón de manos del presidente ejecutivo de PRISA Media, Carlos Núñez. Núñez les hizo entrega de un ejemplar enmarcado de la portada del diario del día 31 de octubre con el titular "No camináis solos".

Después fue el turno del ganador en la categoría internacional, Primoz Roglic; campeón por cuarta vez de La Vuelta a España. "Estoy hambriento por más", dijo el ciclista sin pudor al recoger el premio.

Ha sido un año glorioso para el fútbol español. La selección española ganó la Eurocopa, el oro en los Juegos Olímpicos y, a nivel europeo, el Barça femenino y el Real Madrid masculino añadieron, cada uno, cuatro triunfos más a sus estanterías, entre ellos, la Liga y la Champions. Todos ellos fueron premiados en la gala.

Luis de la Fuente, Rodrigo Hernández y Nico Williams recogieron el premio en nombre de la selección, una alineación que hizo soñar a todo un país. Williams se conectó de forma telemática desde Bilbao, donde el delegado de AS en la ciudad, Alfonso Herrán, le hizo entrega del galardón que ganó a título propio por su papel en la competición. "Ha sido un año soñado, ojalá poder seguir ganando títulos con el Athletic", reconoció el joven. Aunque no fue el único jugador premiado de forma individual, su compañero de equipo en la selección (y de bailes), Lamine Yamal, también obtuvo uno de los premios AS del Deporte por su papel con La Roja. Yamal, que no pudo estar este lunes en la gala, recibió el premio con antelación de mano del director de AS y durante el evento se proyectó un vídeo de la recogida del premio.

Otro jugador que este año ha disfrutado con la victoria de la Eurocopa y el Balón de Oro ha sido el centrocampista Rodri Hernández, que recogió el premio AS al Deportista del año 2024. "He vivido lo mejor y lo peor de mi carrera deportiva, hay que aceptar las cosas como vienen dadas y ha sido un año increíble", reflexionó en referencia a sus logros y su reciente lesión. Butragueño por su parte recogió la estatuilla para el Real Madrid y el director del FC Barcelona, Xavi Puig, hizo lo propio en nombre de las jugadoras del Barça: "En el FC Barcelona estamos muy orgullosos del futbol femenino, más allá del deporte".

El Rayo Vallecano, que celebró este año su centenario y, para recoger el premio, subió al escenario a su primer socio, Rafael Garrido; el Palma Futsal, que en pocos años ha conseguido dos Champions y dos Intercontinentales, y la selección olímpica de fútbol que ganó el oro olímpico, también han estado entre los premiados.

En el deporte, despedir a un gran jugador siempre supone ganar una leyenda, y aunque ha sido un año de muchas alegrías, también ha habido lugar para despedidas. Dos de ellas, especialmente notorias por sus respectivos palmareses: las de los jugadores de baloncesto Rudy Fernández y Sergio Rodríguez. “Abruma un poco recibir un premio a una trayectoria, hemos vivido muchos momentos juntos”, dijo El Chacho. Ambos jugadores coincidieron en que su nueva etapa, centrada en la familia, les hace ilusión.

Los juegos de París fueron un éxito para España, que consiguió un total de 58 medallas en los diferentes deportes de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, 18 y 40, respectivamente. Entre ellas, se encuentran la plata conseguida por la selección femenina de baloncesto 3x3 y la de waterpolo, que se llevó el oro. También conquistaron París el triplista Jordan Díaz, el atleta Álvaro Martín o la pareja de 49er Diego Botín y Florian Trittlel.

Completaron la lista de premiados el piragüista Saúl Craviotto, deportista español con más medallas olímpicas; y la atleta paralímpica Elena Congost, que dio al mundo una lección de solidaridad y humanidad al ayudar a su guía, que flaqueó a pocos metros de la meta. Al socorrerle, la cuerda que los unía se soltó por un momento y ese gesto le costó la descalificación: "Sentí rabia porque se hizo una injusticia muy grande a los valores del deporte y del olimpismo, pero todo el cariño recibido merece mucho más la pena”, dijo la atleta sobre el escenario.

Más allá del fútbol y los Juegos hay mucha hazaña por reconocer. Entre ellas, el magnífico año que Carlos Sainz ha tenido, en el que ha ganado su cuarto Dakar. A sus 62 años, puede decirse que el madrileño ha conquistado el desierto y esta noche recogía por ello el Premio AS del Deporte. “Mi objetivo es ser el primer abuelo en ganar el Dakar”, bromeó el piloto, que acaba de ser abuelo por primera vez. Otro maestro sobre ruedas es el piloto de MotoGP Jorge Martín, que declaró: “Siempre había soñado con ser campeón del mundo de MotoGP, pero nunca pensé estar aquí, con deportistas a los que he admirado toda mi vida”.

Un nombre que tampoco podía faltar en esta gala es el de Ilia Topuria. El matador, ganador en el campeonato mundial de peso pluma de la UFC, se coronó como referente del boxeo y ahora, además del cinturón de oro, tiene un Premio AS del Deporte. Topuria recibió el galardón de manos del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Con la mirada puesta en el futuro, la gala quiso reconocer también a dos jóvenes deportistas que, con tan solo 17 años, han conquistado la cima. Los Premios Promesa fueron para la ciclista Paula Ostiz, que ganó el oro europeo en contrarreloj, y Rafa Jódar, ganador del US Open Junior.

El encargado de clausurar el evento fue el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes. Durante su discurso se mostró solidario con las víctimas de la dana y definió la gala como “una constatación del buen estado de salud de nuestro deporte”, en el que “hombres y mujeres nos han dado grandísimas satisfacciones”.

Los Premios AS del Deporte 2024 cuentan con el patrocinio de Iberdrola, LALIGA, Vithas, Santander, Hyundai, Iberia, Movistar y Hotelatelier.