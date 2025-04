Javier Ambrossi estrena en la SER 'Esta noche libro', un club de lectura con Alana S. Portero y María Barrier

Javier Ambrossi se incorpora a la Cadena SER para dirigir y conducir 'Esta noche libro', un programa producido por SER Podcast que reflexiona sobre algunas de las obras literarias que le han marcado desde un punto de vista diferente y rompedor. La escritora Alana S. Portero y la comunicadora María Barrier acompañan a Ambrossi en este nuevo club de lectura, que contará con una invitada en cada entrega.

'Jane Eyre', de Charlotte Brönte, es la obra seleccionada para el primer episodio, que ya está disponible en la web, la app y el canal de YouTube de la Cadena SER y en las principales plataformas de audio. El resto de los capítulos se estrenarán cada dos semanas y girarán en torno a 'Diario 1', de Anaïs Nin; 'Diario de un ladrón', de Jean Genet; 'La campana de cristal', de Sylvia Plath; 'Las olas', de Virginia Woolf, y 'Desayuno en Tiffany’s', de Truman Capote.

"La literatura me ha acompañado siempre, desde que aprendí a leer en las piernas de mi madre mientras ella estudiaba Derecho. Siempre ha sido una tabla de salvación para mí, así que es muy emocionante tener un programa para poder hablar de libros. Y además hacerlo en la SER y rodeado de gente que admiro muchísimo. Me siento muy halagado, es todo un honor", asegura Javier Ambrossi.

"Estoy muy contento de poder transmitir a la gente mi pasión por la literatura”, añade el madrileño, que pretende que 'Esta noche libro' sea "un espacio de diálogo y pensamiento, de hablar en alto de lo que sentimos cuando leemos. En el fondo, es una excusa para debatir más en un mundo de redes en el que las cosas a veces se radicalizan rápidamente".

'Esta noche libro' es la primera incursión radiofónica de Javier Ambrossi. Tras triunfar con la obra de teatro 'La Llamada', que posteriormente adaptó al cine, ha desarrollado una exitosa carrera en televisión, firmando junto a Javier Calvo series como 'Paquita Salas', 'Veneno' o 'La Mesías'. Su trabajo como director, productor y guionista le ha llevado a ganar tres Premios Ondas y cinco Premios Feroz durante la última década. Además, ha obtenido dos nominaciones a los Premios Goya y actualmente se encuentra preparando 'La bola negra', su nueva película.

Roberto García y Pablo Palacios son los encargados de la edición de 'Esta noche libro', cuyo guion corre a cargo de Carmen Aumedes y Javier Ambrossi. La línea gráfica del programa es obra de Elena Rodríguez, que también participa en la sintonía junto a su grupo, Raya Diplomática, compuesto por Javier Calvo, Marco Frías y Álex de Lucas. Mariola Sarrió es la responsable de las redes sociales del programa.

Clara Galle, primera invitada de 'Esta noche libro'

'Esta noche libro' arranca este 23 de abril, fecha en la que se celebra el Día del Libro, con una entrega dedicada a 'Jane Eyre'. Ayudado por Alana S. Portero, María Barrier y Carmen Aumedes, Javier Ambrossi analiza y contextualiza la obra, desvelando la conexión que sintió con la protagonista de la novela: "Me pasó algo muy parecido a lo que le pasa a Jane. Después del episodio de la habitación roja, en la que la tía la vuelve a meter a pesar de que ella está sufriendo mucho, Jane sale y le intentan tratar bien de repente. A mí me paso algo parecido. Hubo un momento en el que un chico me dio un palizón en mitad de un campo de fútbol y, después de ese día, no volví a ser igual. Sentí que se había roto algo. Sin embargo, fue el principio de mi vida. Me di cuenta de que no tenía nada, me han roto mi campana de cristal y por esa rendija empecé a ver la luz. Por ahí salí y pensé: tengo que escribir, tengo que ser yo mismo… total, no le voy a gustar a nadie igualmente".

Ambrossi también revela que el libro de Charlotte Brontë fue una de sus grandes inspiraciones a la hora de crear 'La Mesías': "'Jane Eyre' llegó a mi vida por casualidad en una lectura de la adolescencia sin mayor trascendencia, pero durante el proceso creativo de 'La Mesías' me vino a la mente una frase de la novela que siempre había estado en mi cerebro: '¿que cómo me atrevo? Porque es la verdad'. A partir de esa frase, empezamos a crear el personaje de Irene y a convertir 'La Mesías' en el viaje que finalmente fue".

La actriz Clara Galle es la primera invitada del programa. A lo largo del episodio, la protagonista de 'Ni una más' y 'A través de tu mirada' analiza cómo la obra aborda conceptos como los celos, la venganza y el amor: "Yo creo que la cuestión de la novela es hasta dónde eres capaz de llegar por amor y cuántos de tus ideales eres capaz de pisotear por amar a alguien".