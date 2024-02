El documental de un depredador español que Disney + no se atreve a estrenar

Disney+ anunció el estreno de una serie documental que contaba la historia de un depredador español. Estaba previsto para noviembre de 2022, pero finalmente se arrepintió y decidió no emitirlo en su plataforma.

Bajo el título 'En el nombre de ellas', la serie cuenta la historia de Kote Cabezudo, un reconocido fotógrafo que abusó sexualmente de modelos, algunas de ellas menores de edad. Consta de tres capítulos que son la crónica del juicio del fotógrafo, que se enfrenta a numerosas denuncias por abuso sexual y fraude.

La retirada de Disney+ fue de tal magnitud que hasta devolvió a la productora los derechos de la serie. Esto quiere decir que pagó por la producción y no llegó a sacar ningún beneficio de la producción. Algo que no ha pasado nunca en la historia.

"Entiendo que haya gente que no se quiera meter en estos lodazales", dice Guille Vandrei en TikTok. Y añade que no entiende como un caso "tan loco en la época encima en la que vivimos y nadie esté hablando de él". Así que, su teoría es que habría gente poderosa a la que no le interesa que este caso se haga más mediático.

Pero la productora continuó buscando plataformas en las que emitirla y consiguió que Netflix se interesase por ella. Está disponible desde 2023 y todo el mundo puede ver lo que alguien quiso paralizar en algún momento.

"Vas a flipar bastante con todo lo que se cuenta", concluye Guille en su vídeo.