'El HuffPost' da respuesta al inexplicable mundo en el que vivimos sin salir de las RRSS

En un mundo WTF, respuestas #WTHUFF, el claim de la nueva campaña de El HuffPost lanzada el pasado 7 de junio por su 11º aniversario, ya declaraba sus intenciones de ser el medio para informarse de manera clara, sencilla, rigurosa y entretenida.

El HuffPost lanza el chatbot #WTHUFF, una herramienta creada para Instagram, Facebook y Whatsapp que permite buscar noticias publicadas en El HuffPost sin salir de la red social. De esta manera la web pretende adaptarse a los nuevos hábitos de consumo llevándoles desde allí donde se informan los jóvenes, es decir, las redes sociales. Tal y como indica el último informe de Digital News Report 2022, de Reuters, que asegura que para el 39% de ellos, las redes sociales son su principal fuente de información.

El chatbot ya está disponible en las redes sociales de Meta. De manera que, si un lector en redes se topa con cualquier tema, vídeo o meme sobre actualidad y desea saber más sobre qué está sucediendo, gracias a El HuffPost obtendrá una rápida respuesta.

Para usar esta herramienta, el lector debe seguir a El HuffPost, escribir un mensaje directo a la cuenta de El HuffPost junto al hashtag #WTHUFF y a las palabras clave que definan la información sobre la que se desee saber más, por ejemplo: #WTHUFF Starship o #WTHUFF Ana Obregón. Así, el usuario recibirá automáticamente un mensaje privado en su cuenta con enlaces a las últimas noticias disponibles en la web de El HuffPost.

VÍDEO INSTAGRAM Y FACEBOOK

El uso en Instagram y Facebook es el mismo:

1. Seguir a El Huffpost

2. Escribir un mensaje directo a El Huffpost con: #WTHUFF + Palabras clave

VÍDEO WHATSAPP

Para usar el chatbot en WhatsApp es necesario agregar el teléfono de El HuffPost 660 826 247 a la agenda de contactos y a partir de ese momento, el lector podrá solicitarle información de actualidad mediante un mensaje con #WTHUFF y las palabras claves de una noticia.

La idea de informar de manera directa por redes sociales pretende dar respuesta a la incomprensión de los lectores cuando reciben una información fuera de contexto. A menudo, el primer impulso de un usuario es buscar información en el navegador, pero la cantidad de estímulos de internet suele distraer del propósito. Por eso el chatbot #WTHUFF envía información directa por mensajes privados en las redes, allí donde ya están sus lectores y sin necesidad de salir de este entorno.

Hoy los usuarios hacen scroll en las redes, comparten noticias y memes de actualidad en los chats de amigos y consumen podcasts y directos en audio y vídeo. Sin embargo, a veces la sobrecarga informativa o la avalancha de contenidos dificulta la comprensión de algunas noticias por sorprendentes e inverosímiles que resultan algunos temas. Por ello, si una noticia desemboca en un what the fuck, ahí estará El HuffPost para explicarlo de forma fácil y con rigor: En un mundo What The Fuck (WTF), respuestas What The Huff (WTHUFF).