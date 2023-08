La directiva de Teledeporte sabotea una auditoría interna de RTVE a su gestión

En la última reunión del Consejo de Administración de RTVE se puso sobre la mesa un nuevo problema para la Corporación: los máximos responsables de Teledeporte no habían entregado la documentación solicitada para llevar a cabo una auditoría interna del canal. Para hacer frente a la situación, los miembros del órgano administrativo aprobaron mandar un requerimiento urgente a Arsenio Cañada y a Javier Grima, como director y subdirector de Deportes RTVE. Fuentes allí presentes definen esta falta de colaboración como una “torpeza” por parte de dos directivos que llevan todo el año “en el punto de mira”.

Varios miembros del Consejo relatan que con ambos ‘jefes’ ya “llueve sobre mojado” y que la tensión que existe en torno al canal Teledeporte es casi insostenible por su actitud y su falta de colaboración. Respecto a esta última ocasión, la radiotelevisión había establecido tres objetivos en su plan de auditoría para el año 2023: examinar a fondo la actividad y la gestión de Radio 3 y Teledeporte y analizar la utilización de recursos internos en la producción de programas.

La auditoría a la emisora es puramente periódica y explican que “no hay motivo de preocupación” más allá de que ha estado muy afectada recientemente por muchas jubilaciones. Por su lado, el interés en revisar el uso que se hace de los recursos internos a la hora de poner en marcha nuevos formatos se debe al polémico abuso de externalización de la producción que los empleados llevan años denunciando públicamente.

Sin embargo, la lupa se ha puesto sobre Teledeporte por unos motivos menos ‘amables’, como las acusaciones de presunto cohecho por parte de sus directores. Cabe recordar que a finales de año el Consejo de RTVE pidió que se analizara a fondo su actividad de enero de 2022 a junio de 2023 tras salir a la luz un presunto caso de publicidad encubierta de la firma El Ganso. Según desveló El Cierre Digital, durante el Mundial de Qatar todos los comentaristas y narradores de La 1 y Teledeporte vistieron de la marca, a pesar de no ser uno de los patrocinadores del evento deportivo.

Más tarde, una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra Cañada y Grima y la petición de información de estudio por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) terminaron de rematar la necesidad de esclarecer los movimientos internos del canal de deportes.

Una mala práctica “habitual y conocida”

A pesar de que Competencia finalmente no abrió ningún expediente y que la denuncia a Anticorrupción no ha tenido mayor recorrido, las fuentes del Consejo de Administración consultadas explican que habrá consecuencias evidentes a largo plazo, cuando la situación de provisionalidad de presidencia “se estabilice”. En este sentido, los últimos coletazos de la polémica no afectarían solo a Deportes, sino también al departamento de Comercial por su falta de control y su permisividad con estos asuntos.

“No es un tema penal ni sancionable, pero fue una mala práctica habitual, conocida y consentida por el Departamento Comercial” cuentan las voces internas. La responsabilidad de esta área pasa por controlar y vigilar estos asuntos. Sin embargo, en esta ocasión aseguran que “se les avisó de que como derivada del acuerdo de la marca con la Federación se iba a hacer esa cesión de ropa y no dijeron nada". Un ‘despiste’ que habría quedado “por escrito”.

Sea como fuere, ni los directivos de Deportes ni el responsable del departamento de Comercial han visto afectados sus puestos de trabajo, por el momento, debido a la posición de provisionalidad de la presidenta del ente, Elena Sánchez. Desde la radiotelevisión confiesan que no se trata de cesar sin límites y que, con un contexto tan inestable, es complicado que la gente acepte cargos o responsabilidades. En cualquier caso, a la vuelta del verano el Consejo de Administración volverá a tratar el tema de la auditoría del canal e intentará buscar una solución a la falta de transparencia de los máximos responsables de Teledeporte.