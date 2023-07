Cinco propuestas teatrales que no te puedes perder en agosto

Con el cierre por vacaciones de los teatros públicos, de muchos privados y de los más alternativos, la búsqueda de cinco propuestas para agosto parecía que iba a ser difícil. Sobre todo, si se buscan estrenos en la capital. Pero encontrar cinco no son tantas, el problema es que muchas de ellas pasan como una exhalación o son reposiciones. De ahí que también se proponga salir de la capital en la búsqueda de algún estreno. Ahí van las cinco:

Crónica del Alba, bailarse una novela clásica por peteneras

Esta propuesta de flamenco se cuela en la selección por tres razones. La primera, por el material en el que se basa. La serie de nueve novelas que Ramón J. Sender escribió ya en el exilio para contar el convulso primer tercio del siglo XX en España. La segunda, que permite volver a ver en Madrid a Miguel Á. Berna después de mucho tiempo. Y la tercera que junto a él baila Sara Calero, la bailaora y coreógrafa del momento. Que con esta será la tercera obra que estrena en Madrid desde junio para acá. Y que con las dos piezas anteriores ya ha generado afición. Solo había que ver como la aplaudía el público al final de A tu vera. Pieza de suya y de Joaquín de Luz que la Compañía Nacional de Danza estrenó recientemente en el Teatro de la Zarzuela.

Del 9 de agosto al 3 de septiembre en el Teatro Bellas Artes

Salomé, tres mujeres en Mérida

Casi todos los años hay una apuesta clara del Festival de Mérida por una propuesta. Normalmente programándolo dos fines de semana seguidos en agosto. Aprovechando que ese mes España suele estar de vacaciones. Moviéndose para descansar, relajarse y, también, para disfrutar de algún espectáculo en un lugar icónico como es el Teatro Romano de Mérida.

Este año es Salomé. Un mito occidental con su famosa danza de los siete velos y la petición, por despecho, de que le diesen en bandeja la cabeza de San Juan Bautista. Un santo que prefiere a su Dios y la defensa de la su religión antes que a ella.

Argumento que da pie a hacer algo espectacular y a usar el escenario que ofrece el teatro a conciencia, siempre y cuando el presupuesto lo permita. Pues no suele estar el bolsillo del teatro para grandes elencos, y en este montaje hay nueve intérpretes, ni tampoco para el uso de muchos figurantes, en esta obra se anuncia un coro, ni para grandes escenografías, y eso que el encargado en esta obra es Curt Allen.

Una obra escrita y dirigida por Magüi Mira, lo que dará a la función un sesgo feminista y aceptable para una amplia mayoría. Protagonizada por Belén Rueda, una actriz que goza del favor del público desde que se metió en las casas de todos gracias a las series de Médico de Familia, Periodistas y Los Serrano. Aunque no será el único rostro televisivo. Le acompañarán Luisa Martín, de Servir y proteger y, también, Médico de familia, y Pablo Puyol, de Un paso adelante.

Del 9 al 20 de agosto en el Festival de Mérida

Aladdin, porque es el único nuevo musical abierto por vacaciones

Sí, ha leído bien. También los grandes teatros de musicales cierran por vacaciones menos los de Stage Entertainment, la productora en España de El Rey León. Así que si usted es de musicales y quiere sumarse a los cien mil espectadores que han visto Aladdin desde que se estrenó en abril de este año, quizás este sea el momento. Claro está, si los turistas le dejan. El turismo de musicales es tendencia y hay mucha gente que se desplaza a Madrid para verlos.

¿Qué que se va a encontrar? Sin dudarlo, espectáculo. En esto todas las críticas coinciden, parecen decir que no hay que buscar otra cosa. La producción debe ser apabullante hasta se las han ingeniado para reproducir la icónica escena de la alfombra voladora con Aladdin y Jasmine.

Luego está la música del compositor Allan Menken, incluido el tema Un mundo ideal con el que ganó un Oscar. El humor que introduce el Genio interpretado por David Comrie, que dicen que va más allá de cumplir la función. Y, por último, el amor. El de Aladdin, un pillo ladronzuelo de cualquier zoco árabe, que luchará por conquistar a la princesa Jasmine con la ayuda del Genio guasón y picaruelo.

A partir del 10 de agosto en Teatro Coliseum

El amor enamorado, una comedia de Lope y Tete Delgado en un espacio singular

El teatro clásico del Siglo de Oro es una fuente inagotable de inspiración para la profesión. En esa fuente bebe Mic Producciones que ahora llega a Madrid con El amor enamorado, después de girarla por las principales plazas veraniegas de teatro clásico como el Festival de Almagro. Una comedia mitológica y poco representada con dioses enredados con humanos que seguro divertirá al público.

Si lo anterior no fuera suficiente, la obra se representará en el patio del Instituto San Isidro. Un espacio singular, con quizás no muy buena acústica al ser una especie de claustro conventual, cuyos arcos pueden comerse la voz o hacerla reverberar, pero que convierte la experiencia de ver teatro en algo especial y bastante exclusivo pues no caben allí muchas butacas.

Aunque el reclamo para la audiencia masiva es sin duda la actriz Tete Delgado. Pues en el imaginario colectivo del público todo lo que toca esta actriz huele a comedia fresca y ligera. Y las comedias son para el verano, al menos esta es para el programa de los Veranos de la Villa.

Del 18 al 20 de agosto en Veranos de la Villa

POI, nunca se imaginaría todo lo que se puede hacer con una peonza

De este espectáculo no les hablo ni de oídas ni de leídas. Tuve la suerte de verla en La Casa de Vacas de Madrid dentro del Circo Red Market de 2021. Y asistí a ver como la chavalería y los familiares que les acompañaban flipaban con la de cosas inimaginables que podían hacerse bailando una peonza. Y en este circo se juega con muchas a la vez y de muchos y diversos tamaños. Las hay hasta gigantes.

Un espectáculo unipersonal de Guillem Vizcaíno. Un malabarista de las peonzas que sabe poner poesía y humor a la vez. De las que tiene el buen circo. Con ese personaje de malabarista un poco desastrado y un poco loco, también un poco niño, de aspecto ingenuo, con el que se sube a escena. Un personaje que parece salido del cine mudo, del cine de Tati o de los cuentos de otro tiempo, algo polvoriento, desempolvando el arte de la peonza. Que por desgracia estará tan solo dos días en el Patio Sur del Centro Cultural Conde Duque dentro de los Veranos de la Villa.

23 y 24 de agosto en Veranos de la Villa