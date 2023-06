Dramatiza tu verano

No, el titular no recomienda que hagas un drama de este verano. Sino que te hagas un verano lleno de teatro y artes escénicas. Aquí unas sugerencias para hacer(te)lo más dramático.

Festival de Mérida 2023, mandan las estrellas

Aunque propuestas interesantes no faltan. La dirección de este festival sabe que son las estrellas las que venden entradas. Solo hay que ver el listado. Silvia Abril y Pepa Rus en Las asambleístas (las que tropiezan). Cayetana Guillén Cuervo en el espectáculo de teatro-danza de Pandataria. Pepe Viyuela y Manuel Peña en Las Nubes. Pepón Nieto en La comedia de los errores. Y Belén Rueda y Luisa Martín en Salomé. Hasta hay un verso suelto, Ramoncín, que vuelve a los escenarios con el musical Los titanes. La furia de los dioses.

Por suerte, este festival piensa que son necesarios, pero no suficiente. Por lo que además de la selección de textos, pone a estas estrellas en manos de importantes directores de escena. José Troncoso en Las asambleístas (las que tropiezan). Chevy Muradai en Pandataria. Paco Mir, de Tricicle, en Las Nubes. Andrés Lima en La comedia de los errores. Y Magüi Mira en Salomé. Xavier Reguant en el caso de Los titanes. La furia de los dioses.

Y para que los turistas pasen más de una noche en Mérida, el festival ha creado un satélite en el Teatro María Luisa. Donde Carmen Conesa dirigida por Marta Eguillor será Medea. Fernando Cayo ajustará cuentas con su padre y los mitos griegos en Por todos los dioses. Y Conejero presentará En mitad de tanto fuego. Un monólogo basado en la Iliada dirigido por Xavier Alberti.

Festival de Almagro 2023, la reposición manda

Este año Almagro trae pocos estrenos. Ninguno es una nueva producción de una obra. Sino que son como medleys de textos del Siglo de Oro amenizados por música en directo. Así en El templo vacío Lluis Homar leerá textos místicos para una época materialista acompañado de música de Bach. En Profundo gozo Elfo Teatro usará la poesía mística de San Juan de la Cruz, acompañada de viola de gamba. En Monstruos. El prodigio de los dioses, de Los prodigios, se mirará a los monstruos en el reflejo que se hace de ellos en el Barroco. Y en Yo deseo (recital electrónico de inconfesiones femeninas) se buscará el deseo femenino en texto de aquella época en un diálogo con la música electrónica de nuestro tiempo.

El resto son reposiciones. En su gran mayoría, producciones que han tenido el beneplácito del público y/o de la crítica. Empezando por las cinco que trae la Compañía Nacional de Teatro Clásico a la sede veraniega que tiene en Almagro. La vida es sueño, Calderón visto por Donelan; Valor, agravio y mujer de Ana Caro Mallén, una bella producción dirigida por Beatriz Arguello; La discreta enamorada de Lope de Vega, el primer montaje del elenco más joven que tiene la compañía; De haber nacido, un espectáculo híbrido de Mal Pelo a partir de La vida es sueño; y El viaje del monstruo fiero, que volverá a traer a El Brujo a estos lares.

A estas se unen las reposiciones con la que se intenta celebrar los 400 años del nacimiento de Moliére con Vive Moliére de Ay Teatro. Y dos Avaros. El de la compañía de un elenco ciego Porciúncula y el de Atalaya.

Entre el resto destacan tres producciones. Tres resultarán muy atractivas para el público por sus actores. Por un lado, La Celestina de Fernando de Rojas porque la protagoniza la popular Anabel Alonso. Por otro Toda la noche m´alumbres, otra lectura de texto y poemas con música, esta vez con Pepe Viyuela. Y Me trataste con olvido (Clásicas en rebeldía) que tiene al frente a Natalia Millán.

Aunque, será La casa de los celos y selvas de Ardenia, la que atraerá sobre todo a entendidos y profesionales. Por ser una obra de Cervantes no representada, por estar dirigida por Ernesto Arias y porque apenas se habrá visto en antes de llegar a Almagro. Un casi estreno.

Entre el resto, compañías y profesionales nacionales de fiar. Como: Morboria con Del teatro y otros males que acechan a los corrales; Fundación Siglo de Oro con La dama boba; Noviembre Teatro con Abre el ojo; o el tándem Carolina África y Laila Ripoll que han convertido Mañanas de abril y mayo en un vodevil para disfrute de actores y público.

Festival Grec 2023, el festival más coolto

Sí, definitivamente el Grec es el festival cool por excelencia al que le faltan verdaderos espectáculos populares. Es decir, esos títulos hechos para atraer a las masas, fundamentalmente comedias, protagonizadas por elencos famosos como en Mérida. Ni programando *HIT ME IF I AM PRETTY* o la princesa moderna de la ahora muy popular Juana Dolores, gracias a la polémica presentación de su último libro en TV3 y su defensa de la clase obrera.

No, este festival prefiere lo exquisito. Estar a la última. Eso hace que, como en Almagro, se pueda ver La vida es sueño calderoniana en versión de Donelan. Y que En mitad de tanto fuego, el monólogo de Conejero basado en la Ilíada dirigido por Xavier Alberti, se represente once días en la Beckett frente al único día que estará en el Teatro María Luisa de Mérida.

Por allí van a pasar espectáculos de grandes internacionales como Sasha Waltz con Beethoven 7. O Ink de Dimitris Papaioannou, otro de esos coreógrafos que agotan entradas por la espectacularidad plástica de sus montajes y que esta vez todavía no lo ha hecho. La primera ya tiene agotada las entradas, el segundo no. Así que habrá que darse prisa para al menos poder ver a Papaioannou.

Ambos ponen la guinda a un programa de danza en el que predomina lo local, el territori. Con Mal Pelo a la cabeza que presenta Double infinite. The bluebird call. O con La Veronal que presenta Firmamento. Y a la que se añade una indiscutible de la danza española como es Rocío Molina con Carnación, también con entradas agotadas.

Y, aunque su programa de danza es completito, no lo es tanto como su programa teatral. En el que destacan dos adaptaciones de dos novelas claves de la literatura española, que no necesariamente en español. La plaça del diamant de Merçé Rodoreda versión escrita y dirigida por Carlota Subiros. Y, Los Juegos Feroces (El Día Del Watusi, Vol.1). La adaptación del primer volumen de El día del Watusi de Francisco Casavella que cuenta la historia de Barcelona desde los setenta a los noventa del siglo XX. Obra que protagoniza Enric Auquer.

Tampoco faltan dramaturgos reconocidos y asentados. Ahí está Sergi Belbel con Laly Simon, un homenaje a los monologuistas. O Marta Buchaca con la comedia Quant Temps Em Queda? Aunque, por eso de lo cool, no faltan los representantes de lo que se llama escena híbrida. La lAgrupación Señor Serrano con La Isla; Celso Gimenez con Las niñas zombi; cabosanroque con No em va fer Joan Brossa Dimonis y Flors i viatges; y Alberto Cortéz con One night at the Golden Bar.

Añádase un poquito de circo con Circus Ronaldo, porque para Yoann Bourgeois ya no hay entradas. Otro poco de música, pero no el concierto de Silvia Pérez Cruz que ya tiene todo el papel vendido. Tal vez el de Mayte Martín o, por eso de lo cool, el de Rufus Wainwright. Y, oye, que ya te has dramatizado un verano en Barcelona.

Tal vez estos tres sean los más importantes, pero no están solos. Así que los anteriores te pillan lejos o te dan algo de pereza aquí tienes otros que quizás te pillen vacaciones o de paso:

-En Castellón, el Festival de Peñiscola se impone, con un programa corto pero intenso en el patio del Papa Luna con Vive Moliere y La casa de los celos y selvas de Ardenia entre otras.

- En Córdoba, la Feria de Artes Escénicas de Palma del Río ofrece principios de julio un programa que va de la Chachi a Pedro Casablanc como Valle Inclán pasando por Alberto Cortez.

- En Madrid tiene dos. Los veranos de la Villa en la capital y el Festival Internacional de Verano del Escorial, ambos con más música que artes escénicas, pero haberlas y de todo tipo haylas (teatro, danza, performance, circo, opera y zarzuela).

- En Galicia, la Mostra internacional de teatro (MiT) de Ribadavia, entre lo que destaca Fuck Me y lo nuevo de Matarile.

- En Alicante, el FRESCA! (Festival D'arts Escèniques d'Alacant) lugar donde se podrá ver, Highlands lo nuevo de Mal Pelo, que llegará directamente del Festival d’Avignon, y más de un buen espectáculo de circo.

- En Navarra, la opción es el Festival de Olite, que abandona el clásico por el contemporáneo con La infamia y Man Up como platos estrella.

- En Cáceres, el Festival de Teatro Clásico de Alcántara a principios de agosto al que habrá que estar atentos, pues al cierre de este artículo no tenía programa.

Con tanta oferta, no hay excusa para no ponerse dramático este verano.