Elecciones generales a diario

Aquellos que insisten en la necesidad de someter el régimen del 78 a una profunda reforma desde sus mismos cimientos están de enhorabuena, porque de forma inmediata el Estado español va a acometer la mas grande reforma electoral nunca vista. A partir de mañana lunes en la Confederación de los Estados Unidos de España las elecciones generales dejarán de tener lugar una vez cada cuatro años y pasarán a celebrarse una vez al día, concretamente a las diez de la noche, más o menos. También cambia el procedimiento de votación: los ciudadanos ya no tendremos que acercarnos hasta nuestro colegio electoral habitual e introducir una papeleta en una urna; bastará con que cojamos el mando a distancia y veamos El hormiguero en Antena 3 o La revuelta en La 1. Cada noche será noche electoral.

Será maravilloso. Democracia a diario. Mejor que en Suiza. Siempre ha habido durísimas puñaladas y contraprogramaciones variadas entre las cadenas televisivas para ganar audiencia en tal o cual franja horaria. Pero la inclusión de una sección de comentarios políticos en El hormiguero y el nivel de alta política nacional que alcanzó la contratación de Broncano en la televisión pública han convertido este enfrentamiento en un auténtico casus belli. Hay que parar el fascismo. Hay que detener al gobierno antiespañol. El salario de Broncano se detraerá directamente de la sanidad pública. Los medios de la ultraderecha intentan dar golpes de Estado mediáticos y ganar con los bulos lo que no ganan en las urnas. Manaña lunes a las 22:00 horas nos veremos las caras.

Y ay del que no sepa con quién va. Ay de los indecisos. Según un reciente comunicado de la Junta Electoral Central, si el espectador zapea entre La revuelta y El hormiguero se considerará nulo su voto y no será registrado en los audímetros. La visión del Babylon show de Carlos Latre en Telecinco se considerará voto en blanco. El tratamiento electoral que se dará a las reproducciones de los contenidos en redes sociales que se hagan con posterioridad —Twitter, Youtube— será semejante al voto por correo. Y no estar en casa viendo la televisión a esa hora será considerada una lamentable abstención propia de la gente que no cree en la democracia. Si no ves ni a los pachachos ni a las hormigas, luego no tienes derecho a quejarte de lo mal que va el país.

La nueva ley electoral deberá acotar unas horas previas a las diez de la noche como "horas de reflexión", en donde estará prohibido que Atresmedia o Televisión Española hagan propaganda del programa de esa noche. Al término de El hormiguero y La revuelta habrá especiales de Al rojo vivo y La noche en 24 horas en donde se irán recibiendo y comentando los datos de audiencia. Todos los días, al filo de la medianoche, Broncano y Motos darán ruedas de prensa rodeados de sus incondicionales para analizar los resultados. Lo dijeron Ortega y Gasset los dos a la vez: ser de izquierdas o de derechas son dos formas de ser imbécil. Españolito que vienes al mundo te guarde dios: Pablo Motos o David Broncano han de helarte el corazón.