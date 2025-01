Génova activa la maquinaria tras tirar abajo el decreto ómnibus: "No puede calar que votamos contra las pensiones"

Europa Press via Getty Images

Nueva bofetada al Gobierno en el Congreso. PP y Junts han unido de nuevo sus fuerzas este miércoles para tirar abajo el denominado decreto ómnibus del Ejecutivo, que - entre otras medidas sociales - incluía la revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte público. Un duro revés para el Gobierno de Pedro Sánchez en el primer pleno de 2025.

El voto de los populares no habría sido trascendental si Junts no hubiera decidido de nuevo poner en jaque a Pedro Sánchez votando en contra de este y los otros dos decretos que se pretendían convalidar hoy en la Cámara Baja. Una decisión que ya se barruntaba después de que, el pasado viernes, Carles Puigdemont asegurara públicamente que rompía cualquier "negociación sectorial" con el PSOE. "No hablaremos ni de los Presupuestos Generales, ni de ningún decreto ni de ninguna ley", avisó.

Dicho y hecho. El líder de Junts, a través de un tuit, ha asegurado tras el pleno de hoy que su partido está a favor de revalorizar las pensiones o de los incentivos al transporte público, pero no a que el Ejecutivo incluya estas medidas dentro de un paquete con muchas otras propuestas "diversas y dispersas". "Lo saben porque se lo hemos dicho en todas las reuniones, pero ellos prefieren el titular pensando que les es políticamente rentable aunque sea a costa de los ciudadanos", ha señalado.

El PP, consciente de la debilidad parlamentaria del Gobierno, no ha estado dispuesto a darle un balón de oxígeno a Pedro Sánchez pese a que el decreto contenía medidas muy relevantes y aceptadas en su inmensa mayoría por la ciudadanía. "No vamos a respaldar un proyecto de recortes y chantaje", aseguraba desde la tribuna de oradores el responsable de Economía del PP, Juan Bravo.

Al igual que Junts, el PP también ha considerado que el decreto ómnibus contenía otras medidas con las que no estaba de acuerdo. Sobre todo, la recuperación por parte del PNV de un inmueble de 1.300 metros cuadrados en París que hoy funciona como sede del Instituto Cervantes y que al partido vasco le fue incautado por el franquismo.

Un asunto que ha evidenciado las insalvables diferencias que existen, ahora mismo, entre PP y PNV. 24 horas antes del pleno, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, dijo que los nacionalistas vascos se habían convertido "en el partido aprovechategui" para "hacer caja". Hoy, Aitor Esteban ha tachado de "torpe", "maleducado" e incluso "sinvergüenza" de ideas "neofascistas" a Tellado por estas críticas. Unos insultos que también ha reiterado su diputada Idoia Sagastizabal desde la tribuna del Congreso. "Siga siendo tan torpe, siga haciendo amigos, que así le va a ir fenomenal, tan fenomenal como hasta ahora que no consigue nada", ha señalado, remachando en euskera: "Es usted un sinvergüenza".

Barones del PP piden que se explique el voto en contra

Tal como contó ayer El HuffPost, en Génova ha habido en estas últimas horas un gran debate sobre cuál debía ser el voto del PP sobre el decreto ómnibus. Como destacaban las diferentes fuentes, los altos mandos sabían que no iba a ser fácil explicar a la ciudadanía un voto en contra de la revalorización de las pensiones o a las ayudas al transporte público. Votar a favor o abstenerse iba a servir, por el contrario, para dar alas al Gobierno y para servir en bandeja la crítica de Vox, cada vez con más fuerza en las encuestas.

Una vez se ha decidido votar en contra, Génova ha activado la maquinaria para desactivar el discurso del Gobierno, que responsabiliza directamente al PP de esta situación. "No puede calar que votamos contra las pensiones. Hay que hace pedagogía y que salgan todos los barones a explicar que, en paralelo, planteamos una solución", asegura un importante barón.

Esta fuente se refiere a que el PP ha presentado hoy en el Congreso una proposición de ley para salvar la subida de las pensiones, de forma que esta medida pueda aprobarse de forma separada. Lo mismo ha hecho con las ayudas para los afectados por la DANA o las medidas relacionadas con el ingreso mínimo vital (IMV).

"Lo más importante no es que votamos en contra, sino que planteamos una alternativa y entendemos que el PSOE tendrá muy difícil votar en contra de esa proposición de ley para proteger la subida de las pensiones", asegura otra voz de la bancada popular.

El Gobierno, mientras, resta importancia a su nueva derrota en el Congreso y ha apuntado directamente al PP. Cree que Feijóo ha dado hoy "la espalda a los pensionistas" y a los afectados por la DANA por pura estrategia política. "Que los que voten 'no' expliquen las consecuencias y den la cara", ha manifestado en los pasillos del Congreso la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.

Bolaños ha sido, incluso, más duro. "Cuando en febrero los 12 millones de pensionistas vean que su pensión ha bajado, que se acuerden de que ha sido el Partido Popular en compañía de otros", ha señalado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Las consecuencias del rechazo de este decreto serán inminentes. Según fuentes del Gobierno, las pensiones correspondientes al mes de enero llevarán la revalorización aprobada para 2025 puesto que el decreto ha estado vigente hasta hoy. Sin embargo, salvo que cambie la situación, en febrero volverían a bajar.

En cuanto al transporte, el precio de los Cercanías, media distancia y autobuses interurbanos subirán tras no ser convalidado el decreto. De este modo, desaparecerán los abonos gratuitos de Renfe -Cercanías, Rodalies, Media Distancia convencional - que el Gobierno había prorrogado hasta el 30 de junio. Además, también decaerá la gratuidad de los abonos y títulos multiviaje para las líneas de autobús de titularidad estatal.

Queda la duda sobre qué ocurrirá con la subvención del transporte urbano y metropolitano, que se hacía en colaboración con los gobiernos autonómicos. El ministerio de Transportes asegura que las estas entidades tendrán ahora que dar más detalles sobre el uso que se le podrá dar a los abonos ya comprados con descuento o si seguirán financiando los descuentos o parte de ellos por su cuenta.