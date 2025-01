País al norte de EEUU, país al sur de EEUU

- ¿Y si le cambiamos el nombre? No me gusta "Canadá". Mejor "Norte de los Estados Unidos de América". "North of USA". Es un nombre hermoso.

Donald Trump acababa de descubrir que Canadá no pertenece a Estados Unidos. Miraba un hermoso y gigantesco mapa de todo el continente americano que decoraba una de las estancias del ala oeste de la Casa Blanca, cuando se fijó en nombres como “Alberta”, “Manitoba” o “Saskatchewan”. No le sonaban. Llamó a un asesor y le preguntó si Saskatchewan había votado por él o por Kamala. “No forman parte de los Estados Unidos, señor presidente. Es territorio de Canadá”. Trump no entendió en todo su significado que él no era el dueño de esa parte del mapa. Fue entonces cuando propuso cambiarle el nombre.

- No creo que el nuevo nombre guste a los canadienses, señor presidente.

- ¿Por qué a alguien podría no gustarle llevar “USA” dentro del nombre de su país?

Movía el dedo de forma desordenada por el mapa.

- ¿Y este país que está aquí? Podríamos cambiarle el nombre también. Pasará a llamarse “South of USA”.

- Ese país se llama México, señor.

- ¡¿Este es México?! ¿El que nos manda a los que se comen a nuestras mascotas? Tiene una forma rara. No me extraña que quieran ser americanos.

- México ya es un país americano.

- ¿De verdad? ¿Y votó por mí o por Kamala?

- México no votó en las elecciones. Es un país americano, pero no es miembro de los Estados Unidos de América.

- Si no es de América no es americano. Valiente asesor estás tú hecho. ¿Eres de mi familia? Están por debajo de América. Al sur. Son sudamericanos.

- Señor presidente, me temo que los mexicanos son norteamericanos. Geográficamente México está en América del Norte.

- ¿No sabes mirar el mapa? ¿No distingues entre arriba y abajo? El país que está por encima de América es Canadá. Y el que está por debajo de América es México. Canadá = Norteamérica. América = América. México = Sudamérica.

Trump acompañó su explicación de vigorosos golpes con la punta de su dedo índice sobre los distintos países que iba nombrando.

- ¿Ves cómo hay que cambiarles el nombre para que la gente no se confunda? Canadá pasará a llamarse “País al Norte de EEUU”, y México, “País al Sur de EEUU”…

- … y no solamente eso. El Golfo de México se va a llamar el Golfo de América. Y el Mar… de las Antillas se llamará el Mar de América. Y esta cordillera… de los Andes, la cordillera de América. La selva del Amazonas, la selva de América. La península de Yucatán, la península de América. La isla de Cuba, la isla de América. Tierra de Fuego, Tierra de América. Más le vale a México no oponerse a ninguno de estos cambios.

El asesor sintió con toda precisión cómo una gota de sudor bajaba por el lado derecho de su nuca, llegaba hasta su espalda y se fundía con su camisa. Trump giró la cabeza, inició el movimiento de irse, pero algo llamó su atención de nuevo en el mapa. Tocó un territorio blanco que había al noreste.

- ¿Y esta isla qué es?

- Groenlandia, señor presidente.