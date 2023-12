Este es el corrector borrador de ojeras mágico más vendido

Los antiojeras son los protagonistas de muchas rutinas make up cada día, pues son la clave para eliminar imperfecciones y lucir un rostro más descansado. Y aunque pueda pensarse que encontrar el corrector de ojeras perfecto es una tarea complicada, esto no es así, pues hay una opción superventas que se ha convertido en la favorita de muchas por todo lo que ofrece: el corrector borrador mágico de Maybelline New York, ¡a la venta a un precio inferior a los 7 euros!

Se trata de un corrector de ojeras multiusos (6 mililitros), que además de reducir los signos de fatiga, también corrige imperfecciones, ilumina la piel y atenúa las arrugas, gracias a una fórmula vegana enriquecida con bayas de goji y haloxyl (ingredientes que ralentizan el envejecimiento cutáneo). Además, es apto para pieles sensibles.

En Amazon es el más vendido en belleza y acumula más de 24.000 valoraciones de clientes, que lo han puntuado con un total de 4,4 estrellas sobre 5, destacándolo por su poder hidratante y por su durabilidad.

El corrector borrador de ojeras mágico y top ventas de Maybelline New York.

El corrector mágico de Maybelline New York tiene un tamaño compacto y cuenta con un aplicador de esponja, recubierto por miles de microfibras que llegan a todas las imperfecciones, garantizando la máxima suavidad y comodidad. Además, ofrece una textura ligera y nada pegajosa, que se funde con el cutis como una segunda capa de piel.

El corrector borrador de ojeras mágico y top ventas de Maybelline New York.

Otra de sus grandes ventajas es que está disponible en más de 10 tonalidades distintas, algo ideal cuando se trata de encontrar el corrector de ojeras que encaje a la perfección con tu color de piel. Así, conseguir un resultado completamente natural está garantizado.

El corrector borrador de ojeras mágico y top ventas de Maybelline New York.

El corrector multiusos y borrador de ojeras de Maybelline New York también destaca por ofrecer una cobertura completa sin necesidad de utilizar una gran cantidad de producto, además de no resecar ni cuartear la piel. Todo esto se suma a que su efecto es de larga duración (12 horas) e hidratante, ¡para disfrutar de un rostro sin signos de fatiga ni imperfecciones durante todo el día! Así, no es de extrañar que sea uno de los antiojeras más populares.

El corrector borrador de ojeras mágico y top ventas de Maybelline New York.

¿Cómo aplicar el corrector de ojeras?

Ahora bien, de nada sirve contar con el mejor corrector de ojeras si no se aplica correctamente, por lo que una opción ideal es seguir estos sencillos pasos recomendados por la propia marca Maybelline New York:

Paso 1: gira el cuello del aplicador hasta que se vea el antiojeras en la esponja (la primera vez que se utiliza el producto hay que girarlo varias veces).

Paso 2: aplica el antiojeras en la zona por debajo de los ojos y extiéndelo. Se puede utilizar para aplicarlo una brocha específica para maquillaje.

Paso 3: si se quiere conseguir una mayor luminosidad, también se puede aplicar corrector antiojeras en el ángulo interno de los ojos, los pómulos, la línea de las cejas y el puente de la nariz, a modo de iluminador.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 5 de diciembre de 2023.

*Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS puede recibir una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.