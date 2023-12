Este es un llamado para todos los amantes del gin tonic, ese cóctel del que no hace falta presentación y que puede disfrutarse en diferentes ocasiones. Para que exista un buen gin tonic, tiene que haber una buena ginebra de por medio, por esa razón, hoy queremos hablarte sobre la mejor ginebra del mundo del 2023.

Se trata de las ginebras The London Nº1 Sherry Cask y The London Nº1, bebidas que han sido reconocidas como una de las mejores en los premios The Gin Masters 2023, organizados por la publicación The Spirits Business. Sigue leyendo y descubre más sobre estas auténticas maravillas para el paladar, además de contarte cómo se recomienda beberlas y dónde comprarlas.

The London Nº1 Sherry Cask

La fusión de dos mundos: Londres y Jerez en una misma bebida que se obtiene de la destilación de alambique de una maceración de doce botánicos. Lo que marca la diferencia y vuelve a esta ginebra tan especial y única, es que su posterior envejecimiento se hace en botas de roble americano que han contenido el famoso Tío Pepe (vino de Jerez) durante 10 años.

Su color a diferencia del The London Nº1 es amarillo pálido, además de que su sabor destaca por los toques de bayas de enebro y matices botánicos. Una ginebra que combina lo mejor de una experiencia suave en la boca, con notas de madera y alcohol muy bien integradas.

Ginebra The London Nº1

Con un método de elaboración totalmente artesanal, esta ginebra sorprende a todos con su color azul turquesa y la combinación de 14 botánicos procedentes de varios rincones del planeta. Entre los botánicos que se utilizan para la creación de esta maravillosa bebida se pueden encontrar raíces de lirio italiano, bayas de los montes de Croacia o casi de Hong Kong.

Definitivamente esta es una ginebra perfecta para preparar un gin tonic premium, su aroma y sabor se complementa perfectamente con la tónica, favoreciendo notas refrescantes y un paso por la boca untuoso, ligero pero fuerte a la vez.

Su travesía final por la boca deja un sabor algo amargo que compensa perfectamente el dulzor de la tónica. The London Nº1 destaca por sus notas balsámicas y su suave sabor, ¡una bebida que hay que probar una vez en la vida!

La mejor ginebra del mundo del 2023

The London Nº1, una de las marcas referencias en el mundo de las bebidas espirituosas, ha hecho que este año sea uno de los mejores, llevándose dos reconocimientos muy importantes en los premios The Gin Masters 2023. Dichos premios, organizados por la publicación The Spirits Business, buscan la mejor ginebra a través de una competición de marcas procedentes de diversos lugares del mundo.

Fueron dos tipos de ginebras de la marca las premiadas: por un lado, The London Nº1 Sherry Cask se colgó una Medalla Master, y por su parte, The London Nº1 se hizo con una Medalla de Oro. Estos reconocimientos confirman el por qué esta es la mejor ginebra del mundo, una bebida con sabor suave y especiado que envuelve a los paladares más exigentes.

Cómo beber la mejor ginebra del mundo

Lo cierto es que cada persona tiene un gusto particular, pero algunas pequeñas recomendaciones para beber la ginebra The London Nº1 en sus dos variedades son:

- Se puede beber sola directamente y con hielo.

- Para gin tonics: la propia marca recomienda poner una rodaja de limón para potenciar los sabores, agregar cuatro medidas de tónica por una de ginebra y añadir la ginebra suavemente, de esta manera las burbujas mantendrán toda su fuerza.

