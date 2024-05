Una estadounidense señala lo que ve en los pueblos de España que es inimaginable en EEUU

La creadora de contenido Antoinette (@antoinetteabroad), una estadounidense que vive en España, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok en el que cuenta una anécdota que ha vivido al ir a Mota del Cuervo, un pequeño pueblo de Cuenca, que la ha dejado impresionada.

La usuaria de la red social ha empezado el vídeo respondiendo a un mensaje de uno de sus seguidores que le comenta que el comportamiento en la ciudad y en los pueblos es totalmente diferente, a lo que la tiktoker responde que "está totalmente de acuerdo".

"Hay cosas que pasan en un pueblo que jamás podrían pasar en Madrid, o en ninguna parte de todo mi país: Estados Unidos", ha asegurado y, para ejemplificar esta afirmación, ha contado un suceso que le ha pasado en Mota del Cuervo, donde se está intentando sacar el carnet de conducir.

"Hay varias partes de esta historia que solamente pueden pasar en un pueblo", ha comentado antes de iniciar la historia. La usuaria de TikTok ha explicado que necesitaba quedarse por lo menos tres días en Mota del Cuervo, por lo que estaba buscando alojamiento.

La sorpresa para la americana fue que su mismo profesor de autoescuela fue quien le encontró la estancia, ofreciéndole alojarse en la casa de una conocida de un conocido del docente.

"No sé para vosotros, pero eso para mí es muy loco. No la conocía de nada, y no era a través de AirBnb o Booking", ha expresado la creadora de contenido, sorprendida.

Pero aquí no acaba la historia, porque todavía más anonadada le dejó el momento en el que llegó a casa de la anfitriona y ésta le dio las llaves de su casa sin conocerla de nada, diciéndole que disfrutase y que al irse simplemente debía dejar las llaves y cerrar la puerta.

Además, la señora también le comentó que le podía hacer el pago de la estancia a través de Bizum, pero ya cuando pudiese. "¿La confianza de esta mujer...? Pues nada, cosas de pueblo", ha concluido.