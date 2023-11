Productos para evitar la caída del pelo de manera efectiva

Como cualquier parte del cuerpo, el pelo requiere de un cuidado especial, más aún teniendo en cuenta que está expuesto casi siempre a los rayos solares, contaminación del ambiente, etc. Si a todo ello agregamos el factor genético, especialmente en el caso de los hombres, la combinación hace que el panorama no sea muy alentador. Pero tranquilo, aunque no son milagrosos, hoy queremos recomendarte algunos productos para evitar la caída del pelo y ayudar a que esté mucho más sano, fuerte y con más vida.

Causas de la caída del pelo

Es normal que el pelo se caiga porque este se va regenerando día a día, lo que no es normal es cuando esa caída es excesiva y se empieza a notar una reducción en la densidad del cabello. Lo cierto es que la caída del pelo se puede deber a varios factores, especialmente puede ser hereditaria, se puede dar por el estrés, el consumo de medicación o inclusive, el mal cuidado y control de su crecimiento. A continuación te contamos algunas razones por las que el pelo se cae abundantemente:

- Herencia: es una de las causas más comunes, sucede cuando hay antecedentes familiares y a ello se le llama alopecia androgénica. A causa del envejecimiento las personas van perdiendo el pelo sin volver a recuperarlo, esto se ve más en hombres aunque las mujeres también lo padecen.

- Medicamentos: algunos medicamentos para tratar enfermedades como la artritis, el cáncer o la presión arterial pueden tener efectos secundarios como la caída del pelo.

- Cambios hormonales: esto sucede principalmente en las mujeres, por ejemplo, cambios hormonales durante el embarazo o la menopausia. En este caso la pérdida de cabello se puede manifestar de forma difusa, lo que se conoce como alopecia areata, condición que puede revertirse.

- Suceso estresante: el estrés es uno de los grandes enemigos de la salud humana, esta condición también puede favorecer la caída excesiva del pelo. Afortunadamente, cuando el cabello se cae por un suceso físico o emocional de gran impacto, con el tiempo todo vuelve a la normalidad.

- Planchas, peinados, tratamientos extremos: el uso constante de planchas para alisar el pelo puede dañarlo y facilitar que se quiebre. Por otra parte, los peinados que sujetan muy fuerte el cabello pueden favorecer lo que se conoce como caída por tracción.

Recomendaciones para evitar la caída del pelo

Es muy importante siempre visitar a nuestro médico cuando vemos que la caída del pelo es muy abundante, lo mejor siempre es estar en manos de un profesional y saber que todo marcha bien en nuestro cuerpo. Aun así, queremos darte algunos consejos para evitar la caída del pelo, ten en cuenta, que si seguimos algunos pasos en el día a día, la salud de nuestro pelo mejorará y lo mantendremos más fuerte, lo que se traduce en una menor caída.

- Lava el pelo según tus necesidades: el exceso de sebo en el cuero cabelludo puede favorecer la caída del pelo, por esa razón se recomienda lavar el cabello al menos dos veces por semana. Aquí es importante aclarar que todos los casos son diferentes y si tienes un cabello muy graso, seguramente tendrás que lavarlo a diario. Lo que es importante es contar con un buen champú para hacerlo, más adelante te proponemos algunos champú para evitar la caída del pelo.

- Ten cuidado al peinar: te recomendamos ser cuidadoso y amable cuando vayas a peinar el cabello, especialmente cuando está húmedo, porque el tirar fuertemente lo puede debilitar y favorecer su caída. Aunque lleve un poco más de tiempo, si quieres un pelo saludable, debes de peinarlo despacio y teniendo cuidado.

- Intenta no usar secadores: aunque es una forma rápida de secar el cabello, te recomendamos que no uses secadores, mejor intenta dejar secar el pelo al aire libre. De esta manera evitarás poner en contacto el cabello con un calor excesivo, protegiéndolo sin tener que hacer un mayor esfuerzo en el día a día.

- Ten cuidado con la alimentación: una alimentación balanceada es sinónimo de buena salud en general, así que intenta consumir una dieta que incluya todos los grupos alimenticios.

- Evita el cigarrillo: fumar en general afecta la salud, pero con respecto al pelo, hace que la piel se reseque y favorece su caída.

- Ten cuidado con el sol: como la piel, aunque el pelo protege el cuero cabelludo, si se está expreso mucho tiempo bajo el sol, al final esto termina siendo un problema. Las gorras o accesorios para la cabeza pueden ser una buena opción si no se usan por tiempo prolongado.

Productos para evitar la caída del pelo

Como lo mencionamos anteriormente, hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones la caída del pelo se produce por factores hereditarios, así que no existe una cura o solución perfecta. Nosotros queremos recomendarte estos productos que van a ayudar a que el cabello esté más fuerte, más sano y por supuesto, que cuentan con componentes que ayudan a evitar la caída del pelo.

- Champús

Champú OGX

Este es uno de los más vendidos de Amazon, en la plataforma cuenta con más de 18.000 valoraciones y una muy buena puntuación en sus reseñas. Este champú favorece el crecimiento del pelo y evita su caída, no tiene sulfatos ni parabenos y a cambio mezcla biotina y colágeno para obtener grandes resultados en la salud del cabello,

El champú OGX combate los radicales libres que afectan la calidad del pelo, favoreciendo que este sea más denso y grueso. Viene en presentación de 100 ml y también puedes complementar su uso con el acondicionador de la misma marca.

Champú con biotina para evitar la caída del pelo Amazon

Champú para evitar la caída del pelo con cafeína

Especialmente indicado para hombres, este champú destaca por su formulación a base de cafeína, zinc y niacina. Es uno de los mejores champús para el tratamiento de la caída, el efecto de la cafeína penetra en los folículos pilosos rápidamente favoreciendo mayor densidad en el cabello.

Lo podrás encontrar en presentación unitaria, pero en esta ocasión queremos recomendarte este paquete en donde vienen tres botes de champú, cada uno de 100 ml.

Champú con cafeína para evitar la caída del pelo Amazon

- Vitaminas y aceites

Biotina, la mejor vitamina para el cabello

La biotina es vitamina B, una vitamina esencial para el buen funcionamiento de las enzimas responsables de la salud del cabello, las uñas y la piel. En este caso te sugerimos la biotina de la marca Vitamaze, que además tiene una alta concentración de zinc y selenio, brindando una fórmula completa que favorece un pelo mucho más sano.

Es un tratamiento para un año, vienen 365 comprimidos con 10,000 mcg de biotina y complementos de selenio y zinc, siendo un producto apto para personas veganas y vegetarianas. Como dato adicional, esta biotina cuenta con más de 20.000 valoraciones en Amazon, donde las reseñas de muchas personas demuestran su buena calidad en los resultados.

Biotina Vitamaze para fortalecer el cabello Amazon

Uno de los aceites más famosos para favorecer el crecimiento del cabello es el aceite de romero, este extracto que se obtiene de un arbusto destaca por sus múltiples beneficios para la salud y belleza. En el caso del pelo, lo fortalece y evita la caída gracias a que estimula la circulación sanguínea del cuero cabelludo.

El aceite que te recomendamos hoy tiene más de 4.000 valoraciones en Amazon, con una satisfacción en sus compradores más que destacable y viene en presentación de 60 ml.

Aceite de romero para la caída del pelo Amazon

Aceite de ricino Bionoble

El aceite de ricino es un gran estimulante del crecimiento del cabello, las pestañas y las uñas. Un producto perfecto que nos sirve para todo el cuerpo, pero que para el pelo trae beneficios como nutrirlo y favorecer un crecimiento más saludable, factor indispensable para que se disminuya la caída del pelo en el día a día.

El aceite de ricino 100% puro de Bionoble es prensado en frío, no contiene conservantes y su textura funciona perfectamente como una especie de mascarilla para el cuero cabelludo. No solamente ayudará a fortalecer el pelo, sino también podrás usarlo en las pestañas y las uñas, notando un cambio con su uso constante. Lo puedes encontrar en diferentes tamaños, eso ya depende de tu gusto, el que te recomendamos viene en paquete de 50 ml.

Aceite de ricino para mejorar el crecimiento del pelo Amazon

Vitaminas anticaída de pelo de ISDIN

Este producto aporta vitaminas, zinc y extractos de plantas para nutrir el cabello y evitar su caída excesiva. Te recomendamos el tratamiento de un mes, podrás encontrar en el envase 60 cápsulas y deberás de tomar dos al día en el desayuno, para ver los resultados se recomienda hacerlo por tres meses consecutivos.

Gracias a su completa fórmula, estas vitaminas de la marca ISDIN son una buena opción para que nuestro cabello luzca mejor y que disminuya la caída. Cuenta con extractos de plantas como Serenoa Repens, que favorece el bienestar del cabello.

Vitaminas para fortalecer y evitar la caída del cabello Amazon

Ampollas anticaída

Se trata de una loción capilar en forma de ampollas que se encarga de nutrir el folículo piloso, para ayudar a evitar la caída del pelo tanto en hombres como mujeres. Entre otras de sus ventajas, este producto ayuda a normalizar la secreción sebácea, nutre y fortalece el cabello y por supuesto, disminuye su caída excesiva.

Viene en paquetes de 12 ampollas, cada una con 10 ml de producto y se recomienda aplicar una ampolla suavemente con las yemas de los dedos, una vez se ha lavado el cabello y dejar secar de forma natural.

Paquete de ampollas para evitar la caída del pelo Amazon

Masajeadores

Masajeador capilar de silicona

Una de las maneras de evitar la caída del pelo es prevenirla, por eso es importante contar con un buen cepillo de pelo. Este que te sugerimos hoy está hecho de silicona, su diseño simula perfectamente nuestra mano, así que sentirás como si estuvieras masajeando la cabeza con las yemas de los dedos.

Podrás realizar un relajante masaje que ayuda a la estimulación del cuero cabelludo y limpiarlo a profundidad, evitando que queden restos de champú o suciedad. Lo podrás usar en la ducha sin problemas, además que es muy pequeño y fácil de manejar.

Cepillo de pelo fácil de utilizar Amazon

Rodillo capilar

Especialmente diseñado para los hombres, ya que favorece el crecimiento del pelo pero también de la barba. El rodillo es muy fácil de usar, tiene 540 micro agujas hechas de titanio y que ayudan a despertar y promover nuevas raíces capilares. Este rodillo viene genial si lo complementas por ejemplo, con las ampollas que te mencionamos antes, porque después de pasarlo por el cuero cabelludo, además de estimularlo, permitirá que otro producto o aceite penetre y se absorba mejor.

Rodillo capilar con microagujas Amazon

