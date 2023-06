Esta es la mejor hora para ver la Superluna de fresa desde España

Un año más el mundo podrá observar en el firmamento un evento fabuloso, un fenómeno cosmográfico del calendario lunar como es la Luna de Fresa. Este 2023 la Luna llena alcanzará su máximo esplendor la madrugada del domingo, pero según la información brindada por EarthSky, la fase de la Luna llena dura 12 horas antes y hasta 12 horas después, por lo que se podrá contemplar también la noche del sábado.

El último fenómeno fue la Luna de Flores en mayo, que vino acompañado de un eclipse penumbral que se pudo observar desde casi todo el país español. La Superluna de fresa, la última Luna llena de la primavera y la sexta de 2023, nombrada así tradicionalmente en referencia al fin de la etapa del cultivo de las fresas de las tribus nativas americanas de los años 30, llega el próximo fin de semana.

El satélite natural de la Tierra alcanzará el punto en la órbita más cercano al planeta y se verá más grande de lo habitual, pero sólo una percepción, ya que al estar más próxima a nosotros, crea una sensación de que aumenta su tamaño. Al reflejar más la luz del sol, se verá más brillante y, según la condición atmosférica, adquirirá un color rojizo, no un color rosa, por lo que es importante no confundir esta característica para no llevarnos una mala sorpresa.

Foto de archivo de la luna llena. MediaNews Group via Getty Images

Mejor hora para ver la Luna de Fresa

En 2023, la Luna podrá verse desde el sábado 3 de junio, sin embargo, alcanzará su máximo esplendor la madrugada del domingo a las 05:43 horas, poco antes del amanecer, por lo que si nos levantamos a esa hora observaremos la fase lunar en su apogeo. Ese día podrá verse hasta un 16% más brillante que otras noches. Se podrá apreciar durante tres días en el cielo nocturno, según informa la NASA.

Este fenómeno recibe diferentes nombres según la cultura, pues en Reino Unido se le conoce como ‘Luna de Miel’ o ‘Luna de Aguamiel al ser la primera luna llena del verano que coincide, además, con la época de cosecha de miel.