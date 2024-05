A Alsina le bastan pocas palabras para ir contra Ayuso tras sus palabras por Palestina

El reconocimiento de Palestina por parte del Gobierno de España ha provocado, como era de esperar, la oposición frontal de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Aparte de mostrar su rechazo en redes, Ayuso acusó al PSOE durante el pleno de este jueves celebrado en la Asamblea de Madrid de “hacer con Hamás lo mismo que con ETA”. “Mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Mata, que yo te daré un Estado. Ese es el mensaje que están dando”, indicaba Ayuso al respecto provocando un gran revuelo dando pie al PSOE a que denuncie las palabras de Ayuso ante la justicia.

Una cuestión que no ha pasado desapercibida por el periodista Carlos Alsina, que se ha referido a ello en Más de Uno, su programa matinal en Onda Cero.

Durante su monólogo diario, el locutor se ha reservado los últimos minutos de su intervención para, con apenas unas pocas palabras, mostrar su rechazo a las palabras de Ayuso y tacharlas de “bochorno fruto de una monumental frivolidad”.

Así, Alsina ha comenzado ironizando sobre el “finísimo análisis de política internacional” lanzado por Ayuso desde su escaño en la Asamblea “y no te digo ya de política vasca”. “Que Ayuso disparare no sería novedad, ni tendría mayor relevancia si no fuera porque desempeña la presidencia de una comunidad autónoma. Es que ella también es Estado español”, indicaba asegurando que “escuchar a una representante del Estado proclamar que se le quiere dar un estado a Hamás, no a Palestina, sino a Hamás, como se le quiere dar según ella una comunidad autónoma a ETA pues es un bochorno, bochorno fruto de una monumental frivolidad”.