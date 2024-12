Ábalos presenta un informe al Supremo para desmentir las contradicciones de Aldama

José Luis Ábalos ha presentado un informe ante el Tribunal Supremo basado en su declaración ante el juez de la pasada semana en las que señala 25 contradicciones de Aldama en su declaración en las que acusa a Koldo García y el exministro de Transportes de haber recibido presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones.

La primera de ellas, según se desprende del documento que ha elaborado personalmente José Luis Ábalos, el primer contacto entre Koldo García y Aldama fue del primero al segundo y no al revés como declaró ante sede judicial. Así se desprende de un informe de la UCO. "Fue Víctor de Aldama el que buscó conocer a Koldo García. Los mensajes a su hermano Rubén ya demuestran su intención de pagar una comida del ministro José Luis Ábalos con José Blanco. Especialmente revelador es la respuesta que da Rubén de Aldama: “¿Que invites tú? No, que Koldo me mata”. Desde un primer momento, cuando aún ni se conocían, Víctor de Aldama intentó invitar y Hacer regalos al ministro Ábalos y a Koldo García. La respuesta de Rubén de Aldama evidencia la nula intención de Ábalos y Koldo García de recibir cualquier tipo de regalo por parte de Víctor de Aldama. Estos mensajes revelan que la versión ofrecida por Víctor de Aldama en la Audiencia

Nacional de cómo comenzó la relación con el ministro Ábalos y su asesor Koldo García es

completamente falsa", indica el informe.

Además, explica que Aldama declaró ante el Supremo no haber conocido a Koldo García hasta el año 2018 cuando el exministro llegó al Gobierno. No obstante, un artículo de Vozpópuli desvelaba hace unas semanas que Aldama y García trabajaron juntos para el empresario Alberto Cortina en los años 2000. Además, el propio Aldama habría presumido en conversaciones privadas interceptadas por los investigadores de una relación cercana con figuras socialistas desde hace años, lo que, a su juicio, pone en duda la espontaneidad de su vínculo con García.

También Ábalos desmiente en su escrito que Aldama fuera el planificador del viaje oficial a México en 2019, donde explicó ante el juez que fue elegido por sus contactos en el país y su conocimiento del proyecto del conocido como Tren Maya. Según su declaración, gestionó personalmente reuniones importantes y lideró la delegación española en este encuentro internacional.

Sin embargo, el exministro de Transportes niega que Aldama hubiera tenido algún papel en la organización. Prueba como toda la logística fue coordinada por el gabinete del ministro, con apoyo de la Embajada de España en México. No obstante, confirma que Aldama asistió al viaje como agregado comercial del Estado de Oaxaca, tal y como le define la UCO desde el inicio del 'caso Koldo', pero sin formar parte de la delegación oficial.

Durante su comparecencia ante el juez Ismael Moreno, Aldama explicaba que había sido un representante oficial del Ministerio de Transportes en México, afirmando haber participado en reuniones bilaterales y haber negociado en nombre del Gobierno español. No obstante, Aldama no figuró nunca en la lista de la delegación oficial, y su presencia fue como acompañante del gobernador de Oaxaca. Incluso desliza que Víctor de Aldama no tenía mucha constancia del proyecto del Tren Maya, ya que se refiere a él como "algo así".

También desmiente las afirmaciones de Aldama en las que aseguraba que el entonces embajador español en México, Juan López Dóriga, obstaculizó las gestiones del Ministerio, lo que habría obligado a organizar una agenda paralela para las reuniones. Mediante numerosas fotografías señala que López Dóriga participó activamente en varios actos del viaje.

Sobre la relación con Pedro Sánchez, Aldama aseguró ante el juez que no había tenido relación con el presidente del Gobierno hasta 2019, donde le agradeció las gestiones que había realizado con el proyecto del Tren Maya. No obstante, antes de este viaje del Ministerio de Transportes Sánchez ya había viajado a México a reunirse con López Obrador, donde incluso se llegó a abordar un tema que preocupaba más al Gobierno: la la cancelación de las obras del nuevo aeropuerto de Ciudad de México. De hecho, explica como el viaje sirvió para aliviar las tensiones comerciales entre empresas españolas y el nuevo gobierno mexicano.

Con respecto a México, Aldama habló largo y tendido. El comisionista aseguró haber sido una pieza clave para que AENA tuviera contratos en el país azteca. Apunta a un informe de AENA en la que explica que esa gestión a la que apunta Aldama no tuvo impacto alguno en los negocios que la empresa pública ya tenía: 12 aeropuertos mexicanos desde 2016. en la época de Rajoy.

Más allá de México, Aldama habló largo y tendido de Venezuela. El comisionista se vendió ante el juez como una especie de enviado especial a Venezuela para realizar una misión diplomática no oficial, portando una carta con el sello del Gobierno español. Según ha trascendido, esta gestión buscaba facilitar las relaciones entre Pedro Sánchez y actores clave en Venezuela. En este sentido, Ábalos apunta a que el Ministerio de Asuntos Exteriores negó cualquier conocimiento o autorización de dicha misión asegurando que ninguna prueba documental avala la existencia de la carta mencionada, lo que sugiere que Aldama exageró o fabricó esta historia.

Además, señala en el informe que Víctor de Aldama incurrió en múltiples errores al relatar cronologías de su relación con el Ministerio y los eventos en los que participó. Aunque está en su derecho a no decir la verdad en su condición de investigado, Aldama cambió versiones sobre cuándo y cómo se produjo su primera reunión con Ábalos y Koldo García.