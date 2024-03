Adrián Vázquez dimite como secretario general de Ciudadanos por el fracaso de las negociaciones con el PP

Europa Press via Getty Images

Adrián Vázquez ha dimitido este viernes de su cargo de secretario general de Ciudadanos, poco más de un año después de asumirlo, después de fracasar las negociaciones para concurrir junto al PP a las elecciones catalanas y europeas.

Así lo ha trasladado a través de un comunicado, en el que afirma que "no puede ofrecer" su compromiso "a una causa en la que no cree". "He decidido dar un paso al lado y poner mi cargo de secretario general a disposición de mi partido, con carácter inmediato, para que sean otros quienes tomen las riendas de ahora en adelante", ha agregado el también líder 'naranja' en Bruselas.

Ciudadanos y el PP han informado poco antes de que las conversaciones para concurrir juntos a las elecciones de Cataluña, primero, y las europeas, después, no han fructificado, ante la "imposibilidad" de alcanzar un acuerdo que satisfaga a las dos partes.

Tristeza

Vázquez ha indicado que se marcha con "la tristeza de la decepción pero también desde la tranquilidad de quien lo ha intentado hasta el final". "Lo hemos intentado todo, y puedo decir por mi parte, con la máxima serenidad y buena conciencia, que lo he intentado todo también para garantizar un futuro a este proyecto político en el que, como tantos otros, he dedicado muchos años de mi vida", ha explicado.

Sobre el fracaso de las negociaciones con el PP, el líder de la delegación europea de Ciudadanos ha defendido que ha sido "partidario de sumar esfuerzos y poner a un lado diferencias y divisiones" y, en una referencia velada al líder de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha indicado que lo ha hecho "en privado y en público". Ya este jueves en un desayuno informativo se mostró duro con Carrizosa, pero sin nombrarlo. Le pidió que dejara de "mirarse el ombligo".

En su carta, ha loado los logros de Ciudadanos y ha recalcado las críticas que viene haciendo al presidente, Pedro Sánchez, por "su asalto al Estado de Derecho" con el "mercadeo con una Ley de Amnistía para perpetuarse en el poder". "Creo que nos encontramos ante un momento histórico que amenaza nuestros valores", ha insistido, para pasar a defender que, a su juicio, el acuerdo frustrado con el PP era positivo para la ciudadanía.

Vázquez asumió la Secretaría General de Ciudadanos en enero de 2023, después del proceso de refundación puesto en marcha tras las elecciones andaluzas de 2022 para intentar remontar las sucesivas debacles electorales. Ganó las primarias formando una dupla con Patricia Guasp, que asumió la portavocía política de la formación. Aquel proceso interno abrió heridas en el seno de la formación, que se partió en dos al plantear Edmundo Bal una candidatura alternativa a la de Vázquez y Guasp, apoyada por el aparato del partido.

Formado en relaciones internacionales, Vázquez (Madrid, 1982) se desempeñó como asesor de Ciudadanos en la Eurocámara antes de convertirse en eurodiputado.