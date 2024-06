Alán Barroso recuerda al PP en televisión por qué no pueden pedir la dimisión de  Óscar Puente

El politólogo y colaborador de El HuffPost, Alán Barroso, ha participado recientemente en el programa "En Boca de Todos" de la cadena Cuatro, donde se ha referido a la polémica en torno a las declaraciones de Óscar Puente sobre Vito Quiles y la respuesta del Partido Popular.

Barroso se mostró sorprendido ante la actitud del PP, señalando la ironía de que este partido pida la dimisión de Puente cuando, según él, el PP ha tenido comportamientos similares o peores en el pasado. "Ver al Partido Popular pidiendo la dimisión de Óscar Puente... En su partido han tenido a una presidenta autonómica, no a un consejero ni a un ministro, a una presidenta autonómica llamando literalmente 'hijo de puta' al presidente del gobierno", comentó.

El politólogo también destacó que no solo se produjeron insultos, sino que se utilizaron de manera reiterada y con fines de propaganda política. "No solamente eso, que ya es suficientemente grave, sino haciéndose chapitas, haciéndose sudaderas, haciéndose tazas para desayunar todas las mañanas con el 'me gusta la fruta'. Utilizándolo en campaña, utilizando el 'que te vote Txapote'. El otro día estaba Almeida diciendo que Pedro Sánchez era 'un puto perdedor'”

Barroso subrayó lo que considera una doble moral del PP al escandalizarse por las declaraciones de Puente cuando ellos mismos han usado un lenguaje similar en el pasado. "Y ahora me vienen estos a escandalizarse, de verdad, ahora de repente les aparece la piel fina. Yo les aceptaría la crítica igual que os lo acepto a todo el mundo porque vosotros no llamáis a este tipo de cosas ni llamáis hijo de puta al presidente del Gobierno. Entonces se os acepta la crítica, pero alguien como el Partido Popular, como representantes del Partido Popular, que ahora se pongan estupendos con esto... Pero sí son los creadores de esta forma de hacer política. Si son los creadores del 'me gusta la fruta', del 'que te vote Txapote'. ¿Qué queréis que os diga? Me parece una hipocresía tremenda por su parte".