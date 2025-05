Sumar minimiza el anuncio de Junts de presentar una enmienda a la totalidad a la reducción de la jornada laboral

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha minimizado la enmienda a la totalidad contra la reducción de jornada que ha anunciado Junts, medida que enmarca dentro de la normalidad, y asegura que la negociación con los postconvergentes continúa y avanza para recabar su apoyo a la medida.

Aparte, ha retado también al PP a que vote a favor de la medida si quiere demostrar su supuesto giro social que anunció hace meses su líder, Alberto Núñez Feijóo, al sentenciar que con esta medida tiene es la "prueba del algodón" para ello.

Urtasun se ha pronunciado en estos términos en rueda de prensa este lunes en Madrid en vísperas de que el Consejo de Ministros apruebe, en segunda vuelta, el proyecto de ley para reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales y de la enmienda a la totalidad que ha anunciado Junts esta mañana.

Cuestionado sobre si este movimiento de Junts en el Congreso implica que las conversaciones con la formación liderada por Carles Puigdemont van mal, el portavoz de Sumar lo ha negado al asegurar con la negociación con este partido que mantiene el Ministerio de Trabajo, al igual que con el resto de grupos parlamentarios, está " viva y avanza".

"El Ministerio de Trabajo sigue con negociaciones intensas con la voluntad, por otra parte, de que sea el conjunto del Parlamento el que apruebe esta medida", ha desgranado.

Es más, el también ministro de Cultura ha manifestado que su objetivo es que la reducción de jornada de apruebe por amplia mayoría e incluso por unanimidad, para lo cual ha reclamado al PP que también dé su respaldo a una medida que es un "clamor social", es decir, que dispone de un amplio apoyo ciudadano.

Mensaje al PP

De esta forma, ha interpelado al PP para ver si "es verdad" que su intención de giro social "va en serio o es una simple mascarada". Y es que Urtasun ha añadido que no se entendería que el PP o cualquier otra formación votara en contra de rebajar la jornada laboral. Incluso ha apostillado que con su voto a favor de la jornada laboral tiene una oportunidad de desmarcarse de Vox.

Fuentes de Sumar insisten en que es habitual que los grupos presenten enmiendas a la totalidad y que este gesto solo evidencia que Junts va, como es habitual, "fuerte" en la negociación. Asimismo, ha agregado que los postconvergentes quieren medidas centradas en las pymes, algo que puede ser factible por parte de Trabajo.

Recogida de firmas de apoyo

Durante su comparecencia, el portavoz de Sumar ha desgranado que la jornada laboral de 37,5 horas beneficiará a 12 millones de empleados y que "no es una medida de partido sino de país". En esta línea, ha enfatizado que no se entendería que algún grupo votara en contra y ha pedido a las formaciones decidir su voto pensando en la mayoría social, no en intereses partidistas.

De hecho, ha avanzado que Sumar va a salir a la calle "a lo largo y ancho del país" para recoger firmas de apoyo a los ciudadanos, complementaria a la iniciativa que impulsaron en su web de forma telemática y que ya ha reunido más de 60.000 adhesiones.

Desde la formación trasladan que continuarán de forma paralela con la gira de Sumar y de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para reivindicar la reducción de jornada con más actos próximamente, que seguirán la estela de los desplegados ya en Asturias y Barcelona.