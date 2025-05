El PP pide la comparecencia urgente de Puente en el Congreso y una auditoría de la red ferroviaria

El Partido Popular ha exigido este lunes al Gobierno que lleve a cabo una auditoría de la red ferroviaria para analizar los constantes incidentes que se registran y ha pedido la comparecencia urgente del ministro de Transportes, Óscar Puente, así como que se indemnice a todos los viajeros afectados por los retrasos producidos este domingo.

"Solicitaremos la comparecencia urgente del ministro Puente en el parlamento y exigiremos al Gobierno que elabore una auditoría de toda la red ferroviaria, porque lo que ha ocurrido hoy, repito, no es una excepcionalidad, es la nueva normalidad de un Gobierno que está sobrepasado", ha apuntado en una rueda de prensa el vicesecretario del PP de Economía, Juan Bravo.

Bravo, que fue uno de los afectados por los retrasos de los trenes, ha apuntado además que van a pedir que se devuelva "cuanto antes" el coste del billete y que se "indemnice a los miles de afectados por esta circunstancia".

Con lo sucedido, ha agregado, queda "claro" que la alta velocidad en España "ha pasado de ser un servicio modélico" a "convertirse en un modelo catastrófico con este Gobierno".

"No" al decreto antiaranceles

Por otra parte, Bravo también a confirmado este lunes que los populares votarán en contra del decreto del Gobierno para afrontar la ofensiva arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que no se hayan admitido ninguna de las propuestas que había planteado al Gobierno.

En este sentido, el vicesecretario del PP de Economía ha criticado que el Gobierno considere que las propuestas del PP no son "adecuadas" y no quiera aceptarlas: "Si el PSOE no quiere aceptar las propuestas que le hacen desde el PP, evidentemente no va a contar con el apoyo del PP y tendrá el voto negativo para ese real decreto ley", ha afirmado.